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Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Уральске

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 23:44 Фото: Zakon.kz
Крупный пожар 31 августа произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Уральске, сообщает Zakon.kz.


"В Уральске на территории полигона твердо-бытовых отходов произошло загорание мусора на площади 600 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар. 

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