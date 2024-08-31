Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Уральске
Фото: Zakon.kz
Крупный пожар 31 августа произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Уральске, сообщает Zakon.kz.
"В Уральске на территории полигона твердо-бытовых отходов произошло загорание мусора на площади 600 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС РК.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар.
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