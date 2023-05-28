Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сегодня в Турции пройдет второй тур президентских выборов

В Турции пройдет второй тур президентских выборов Фото: Anadolu Agency
В воскресенье, 28 мая, в Турции пройдет второй тур голосования, в котором примут участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу, сообщает Zakon.kz.

Второй тур выборов президента Турции пройдет сегодня, 28 мая. Начнется голосование в 8 утра по местному времени, в Астане это будет 11 утра. В гонке примут участие действующий президент и его главный соперник, оппозиционный политик Кылычдароглу.

В первом туре голосования, который проходил 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов избирателей. Итоги показали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5 процента голосов. Его главный конкурент в гонке Кемаль Кылычдароглу набрал чуть менее 45 процентов.

Напомним, что Эрдоган обратился к избирателям за несколько дней до голосования.

Читайте также

Учителя арестовали на пять суток за домогательства к девочкам в Узбекистане

Ситуация в Украине: ВСУ готовы начать контрнаступление, ЕС заморозил €24,1 млрд российских активов

Китайский стример умер в прямом эфире, распивая алкоголь

Мария Мельникова
Эрдоган Реджеп Тайип Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша
Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
В Сети обсуждают лишний вес дочери Баян Алагузовой
В Сети обсуждают фигуру дочери Баян Алагузовой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления