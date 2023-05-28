Сегодня в Турции пройдет второй тур президентских выборов

В воскресенье, 28 мая, в Турции пройдет второй тур голосования, в котором примут участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу, сообщает Zakon.kz.

Второй тур выборов президента Турции пройдет сегодня, 28 мая. Начнется голосование в 8 утра по местному времени, в Астане это будет 11 утра. В гонке примут участие действующий президент и его главный соперник, оппозиционный политик Кылычдароглу.

В первом туре голосования, который проходил 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов избирателей. Итоги показали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5 процента голосов. Его главный конкурент в гонке Кемаль Кылычдароглу набрал чуть менее 45 процентов.

Напомним, что Эрдоган обратился к избирателям за несколько дней до голосования.