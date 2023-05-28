Спасатели нашли тело второго утонувшего ребенка в Актюбинской области

27 мая двое детей утонули в реке Иргиз. Тело первого удалось найти в тот же день, второе обнаружили в ночь на 28 мая, сообщает Zakon.kz.

Тело 12-летнего мальчика подняли с глубины пять метров в 1:25 28 мая, пишет портал "Мой Город".

В 16:45 27 мая спасателям поступила информация о пропаже шестиклассников из села Курылыс, которые отправились на поиски теленка и не вернулись. Первое тело обнаружили 27 мая в 18:30.

Водитель КАМАЗа в поселке Кирпичный на окраине Актобе сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

