Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 154,9 $; изменения за 24 часа: +1,70%.

Ethereum (ETH): 1 844,87 $; изменения за 24 часа: +0,99%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 307,60 $; изменения за 24 часа: +0,65%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,072367 $; изменения за 24 часа: +1,39%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

По состоянию на 28 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.68 тенге.