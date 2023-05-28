Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке мира по гимнастике
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Эмиль Ахмеджанов набрал 13.800 очков в вольных упражнениях и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира, поделилась дирекция спорта РК в своем Instagram.
Фото: Instagram/drs_kz
Примечательно, что это был его первый успех среди взрослых. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 22 стран.
Первое место занял гимнаст из Болгарии с 14.366 очками. На второй строчке раположился венгерский спортсмен с показателем 14.833.
В Варне, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в рамках серии Challenge cup.