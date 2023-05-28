Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке мира по гимнастике

Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Эмиль Ахмеджанов набрал 13.800 очков в вольных упражнениях и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира, поделилась дирекция спорта РК в своем Instagram.

Фото: Instagram/drs_kz

Примечательно, что это был его первый успех среди взрослых. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 22 стран.



Первое место занял гимнаст из Болгарии с 14.366 очками. На второй строчке раположился венгерский спортсмен с показателем 14.833.

В Варне, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в рамках серии Challenge cup.