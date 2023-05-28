Казахстанские стрелки завоевали еще одну золотую медаль на Кубке мира в Алматы
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В Дирекции развития спорта сообщили, что Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко завоевали вторую медаль высшей пробы для казахстанской сборной на Кубке мира-2023 по стендовой стрельбе. Казахстанским стрелкам не было равных в миксте в дисциплине "трап".
Фото: Instagram/drs_kz
Таким образом, копилка сборной Казахстана пополнилась третьей наградой. Ранее Асем Орынбай победила в "ските", затем она же вместе с Эдуардом Ещенко завоевали "серебро" среди смешанных пар.
Рейтинговый Кубок мира-2023 в Алматы завершится 29 мая.