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Казахстанские стрелки завоевали еще одну золотую медаль на Кубке мира в Алматы

Стендовая стрельба Золото Кубка Мира Фото: Instagram/drs_kz
Представители сборной Казахстана Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко стали победителями Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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В Дирекции развития спорта сообщили, что Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко завоевали вторую медаль высшей пробы для казахстанской сборной на Кубке мира-2023 по стендовой стрельбе. Казахстанским стрелкам не было равных в миксте в дисциплине "трап".

Стендовая стрельба Золото Кубка

Фото: Instagram/drs_kz

Таким образом, копилка сборной Казахстана пополнилась третьей наградой. Ранее Асем Орынбай победила в "ските", затем она же вместе с Эдуардом Ещенко завоевали "серебро" среди смешанных пар.

Рейтинговый Кубок мира-2023 в Алматы завершится 29 мая.

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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