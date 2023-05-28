Чемпионат Азии по регби: казахстанские спортсменки стали серебряными призерами

Женская сборная Казахстана по регби проиграла в финале команде Японии со счетом 0:72 и стала серебряным призером первенства континента, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК, в Алматы завершился XII Чемпионат Азии по регби-15 среди женских команд.

Добавим, что подопечные Анны Яковлевой в первой игре одолели Гонконг – 27:23.

ЧА среди женщин проводится с 2006 года. Первый чемпионат прошел в китайском Куньмине, где победу одержали хозяева соревнований.

Сегодня Казахстан и Япония сравнялись по количеству завоеванных золотых медалей. У сборных этих стран по пять чемпионств. Китай и Гонконг побеждали на ЧА по одному разу.