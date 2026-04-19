Казахстанец обыграл фаворитов и стал серебряным призером Гран-при в Будапеште

Казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в 1/32 финала выиграл поединок с Ён Хо Намом (Южная Корея) со счетом 15:6. Далее он победил Левенте Бута (Венгрия) – 13:12, а также второго номера мирового рейтинга Гергея Шиклоши (Венгрия) – 15:12.

В четвертьфинале Сертай одержал победу над Якубом Юркой (Чехия) – 15:9. Во встрече за выход в финал казахстанец прошел Яна Хаури (Швейцария) – 15:12.

Ерлик Сертай в решающем бою уступил Давиду Надю (Венгрия) со счетом 12:15, завершив Гран-при с "серебром". Бронзовыми призерами стали швейцарец Ян Хаури и Тристан Тюлен (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште.