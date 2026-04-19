Спорт

Казахстанец обыграл фаворитов и стал серебряным призером Гран-при в Будапеште

Фото: olympic.kz
Казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в 1/32 финала выиграл поединок с Ён Хо Намом (Южная Корея) со счетом 15:6. Далее он победил Левенте Бута (Венгрия) – 13:12, а также второго номера мирового рейтинга Гергея Шиклоши (Венгрия) – 15:12.

В четвертьфинале Сертай одержал победу над Якубом Юркой (Чехия) – 15:9. Во встрече за выход в финал казахстанец прошел Яна Хаури (Швейцария) – 15:12.

Ерлик Сертай в решающем бою уступил Давиду Надю (Венгрия) со счетом 12:15, завершив Гран-при с "серебром". Бронзовыми призерами стали швейцарец Ян Хаури и Тристан Тюлен (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште
23:15, 19 апреля 2026
Казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште
Казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии
18:49, 17 апреля 2026
Казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии
Казахстанец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо
09:52, 03 июня 2023
Казахстанец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский шпажист завоевал медаль этапа Грин-при в Венгрии
00:04, 20 апреля 2026
Казахстанский шпажист завоевал медаль этапа Грин-при в Венгрии
Легионер "Актобе" объяснил свой переход в команду из Казахстана
23:27, 19 апреля 2026
Легионер "Актобе" объяснил свой переход в команду из Казахстана
Али Алиев прокомментировал сенсационную победу "Жениса" над "Актобе" в КПЛ
22:38, 19 апреля 2026
Али Алиев прокомментировал сенсационную победу "Жениса" над "Актобе" в КПЛ
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после шестого тура
21:49, 19 апреля 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после шестого тура
