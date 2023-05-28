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Выборы в Турции: о чем говорят оппоненты Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу

Выборы в Турции: о чем говорят оппоненты Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу Фото: https://t.me/turknws
В Турции проходит второй тур выборов. Избиратели активно голосуют за своих кандидатов. Оппоненты Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу и сами уже проголосовали, их комментарии публикуют местные СМИ, передает Zakon.kz.

Как сообщает TURKNWS в Telegram, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мы сейчас наблюдаем два тура выборов впервые в жизни турецкой демократии.

"В мировой истории нет страны, в которой прошли бы выборы с явкой до 90%. Я прошу, чтобы участие проходило без самоуспокоенности до последнего момента. Я считаю, что голосование закончится сегодня очень быстро", – сказал Эрдоган.

Другой кандидат в президенты Кылычдароглу пригласил граждан к избирательным урнам, чтобы избавиться от авторитарного правления и принести в страну настоящую свободу и демократию.

"Выборы проходят в очень сложных условиях, были допущены всевозможные клевета и навет. Обязательно придет демократия, придет свобода, люди будут спокойно ходить по улицам", – отметил Кылычдароглу.

Ранее сообщали, что Кемаль Кылычдароглу подал судебный иск против действующего главы государства Тайипа Эрдогана. Причиной стал предвыборный ролик, в котором политик обвиняется в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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