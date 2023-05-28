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Голосование окончено: в Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах

Голосование окончено: в Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах Фото: pexels
В Турции завершили работу избирательные участки. Голосование во втором туре президентских выборов окончено. Высший избирательный совет Турции сразу приступает к подсчету голосов, сообщает Zakon.kz

Предварительные результаты будут оглашены завтра, а официальные будут опубликованы 1 июня.

Через некоторое время, как ожидается, будет снят запрет на обнародование предварительных результатов.

Как пишет ТАСС Эрдоган призвал своих сторонников "охранять урны для голосования" до подведения итогов второго тура президентских выборов.

В ЦИК Турции заявили, что не зарегистрировали никаких инцидентов, способных повлиять на исход второго тура президентских выборов.

Действующий президент Турции Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле, в то время как его соперник, кандидат от оппозиции Кылычдароглу, сделал это в Анкаре.

Для победы во втором туре кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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Елена Вебер
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