Завершилось голосование во втором туре выборов президента в Финляндии

Голосование во втором туре выборов президента завершилось в Финляндии в 00:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков. Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.

"Кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" – Александр Стубб. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от объединения избирателей баллотировался Пекка Хаависто, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.

Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные 2 срока подряд.

Изначально финны выбирали из 9 кандидатов. О предварительных результатах первого тура можно прочитать здесь.