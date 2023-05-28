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Казахстанские стрелки победили в Кубке мира по стендовой стрельбе

Казахстанские стрелки победили в Кубке мира по стендовой стрельбе Фото: Zakon.kz
В смешанном упражнении "трап/микс" золотую медаль завоевали представители Казахстана - Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов, сообщает Zakon.kz

Кроме того, серебряную медаль завоевали представители Турции - Kaya Rumeysa Pelin и Tuncer n Tolga, бронзовую медаль завоевали представители Ирана Parvaresh nia Mohammad Hossein.

Сборная команда Казахстана заняла в общекомандном зачете I-место, завоевав 3 медали, из них: 2 золотые и 1 серебряная медаль.

Напомним, ранее в личном зачете упражнения "skeet" наша соотечественница АСЕМ ОРЫНБАЙ завоевала золотую медаль, в парном упражнении "skeet/mix" АСЕМ ОРЫНБАЙ и ЭДУАРД ЕЩЕНКО завоевали серебряную медаль.

С 20 по 29 мая 2023 года в Алматинской области (Республика Казахстан) в стрелковом клубе имени Александра Асанова стартовал рейтинговый лицензионный Кубок Мира по стендовой стрельбе.

В соревновании принимают участие более 350 сильнейших спортсменов мира из 42 стран мира.

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Елена Вебер
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