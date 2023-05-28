Выборы в Турции: предварительно лидирует Эрдоган

В ЦИК Турции сообщили, что во втором туре президентских выборов предварительно лидирует Эрдоган, передает Zakon.kz

Эрдоган набирает 53,4% голосов во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 82% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит газета Yeni Şafak.

Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 46,6%.

Ранее сообщалось, что в Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах. Высший избирательный совет Турции приступил к подсчету голосов.

