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Выборы в Турции: предварительно лидирует Эрдоган

Выборы в Турции: предварительно лидирует Эрдоган Фото: Twitter.com/RTErdogan
В ЦИК Турции сообщили, что во втором туре президентских выборов предварительно лидирует Эрдоган, передает Zakon.kz

Эрдоган набирает 53,4% голосов во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 82% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит газета Yeni Şafak.

Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 46,6%.

Ранее сообщалось, что в Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах. Высший избирательный совет Турции приступил к подсчету голосов.

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