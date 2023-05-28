Выборы в Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов и его уже начинают поздравлять с победой
Агентство "Анадолу" опубликовало первые официальные данные ЦИК Турции по результатам прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов.
"По итогам обработки 54,6% голосов на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 54,47% голосов, Кылычдароглу – 45,53%", – говорится в сообщении.
Турецкие СМИ сообщают, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп позвонил президенту Реджепу Эрдогану и поздравил с победой.
Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Сторонники действующего президента собираются у здания в ожидании его обращения к нации.
СМИ сообщают, о том, что в Анкаре и Стамбуле остановилось дорожное движение. Водители сигналят и свистят, отмечая победу Эрдогана на выборах.
Как сообщали ранее, во втором туре президентских выборов предварительно лидирует действующий президент страны Эрдоган.