Выборы в Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов и его уже начинают поздравлять с победой

В ЦИК Турции сообщили, что Эрдоган набирает 54,47% голосов, передает Zakon.kz.

Агентство "Анадолу" опубликовало первые официальные данные ЦИК Турции по результатам прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов.

"По итогам обработки 54,6% голосов на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 54,47% голосов, Кылычдароглу – 45,53%", – говорится в сообщении.

Турецкие СМИ сообщают, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп позвонил президенту Реджепу Эрдогану и поздравил с победой.

Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сторонники действующего президента собираются у здания в ожидании его обращения к нации.

СМИ сообщают, о том, что в Анкаре и Стамбуле остановилось дорожное движение. Водители сигналят и свистят, отмечая победу Эрдогана на выборах.

Как сообщали ранее, во втором туре президентских выборов предварительно лидирует действующий президент страны Эрдоган.