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В МИД Ирана призвали не допустить конфликтов с Афганистаном

В МИД Ирана призвали не допустить конфликтов с Афганистаном Фото: mehrnews.com
В Тегеране заявили, что конфликты не нужны ни одной из сторон, и призвали избегать их в будущем, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Mehr, начальник главного управления по Южной Азии иранского МИДа Сейед Расул Мусави заявил, что любой конфликт между Ираном и Афганистаном приведет к стратегическим потерям для обеих сторон.

Он напомнил, что накануне на ирано-афганской границе произошли вооруженные столкновения, погибли три человека. И призвал избегать подобных столкновений в будущем и при этом быть начеку.

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