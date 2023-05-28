В МИД Ирана призвали не допустить конфликтов с Афганистаном

В Тегеране заявили, что конфликты не нужны ни одной из сторон, и призвали избегать их в будущем, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Mehr, начальник главного управления по Южной Азии иранского МИДа Сейед Расул Мусави заявил, что любой конфликт между Ираном и Афганистаном приведет к стратегическим потерям для обеих сторон.

Он напомнил, что накануне на ирано-афганской границе произошли вооруженные столкновения, погибли три человека. И призвал избегать подобных столкновений в будущем и при этом быть начеку.