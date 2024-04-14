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МИД РК призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем

Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 15:41 Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел Казахстана выпустило заявление по ситуации на Ближнем Востоке, где призвало стороны к сдержанности, сообщает Zakon.kz.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико- дипломатическим путем", – говорится в распространенном сообщении.

Также ведомство вновь подчеркнуло решительную поддержку Казахстаном усилий мирового сообщества по стабилизации обстановки и обеспечению безопасности в регионе.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Комитете гражданской авиации Казахстана рекомендовали облетать воздушное пространство семи ближневосточных стран. В Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны.

В Минобороны сообщили, что казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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