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Эрдоган празднует победу: он вышел к сторонникам и назвал выборы праздником демократии

Эрдоган уже празднует победу: он вышел к сторонникам и назвал выборы праздником демократии Фото: Twitter.com/RTErdogan/
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил избирателей за поддержку и даже спел им, сообщает Zakon.kz

Официальных результатов выборов пока не было, но Эрдоган уже публично объявил о своём переизбрании.

Он заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии, поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.

Турецкий лидер спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню "Тем, кто слышит и не слышит". Эту песню сторонники Эрдогана называют "гимном президента". Он исполнял ее на каждом митинге в рамках предвыборной кампании.

Действующий президент набирает на 5% больше голосов чем Кылычдароглу. Подсчитано уже более 98% бюллетеней.

Как сообщает Новости Турции | TURKNWS Эрдоган переизбран на новый срок и будет президентом Турции до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Эрдогана поздравил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

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Елена Вебер
Турция
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