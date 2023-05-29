Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента, передает Zakon.kz

Путин поздравляя Эрдогана отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.

"Победа стала наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", — подчеркнул российский лидер.

"Он также отметил, что ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба", - сказал Путин.

Президент Беларуси, по информации Telegram - канала "Пул Первого" также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции.

Как сообщали ранее, несмотря на то что официальных результатов выборов пока не было, Эрдоган уже публично объявил о своём переизбрании. Действующий президент Турции поблагодарил избирателей за поддержку и даже спел им.

Ранее Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.