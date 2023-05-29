Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Соперник Эрдогана назвал прошедшие президентские выборы несправедливыми

Соперник Эрдогана назвал прошедшие президентские выборы несправедливыми Фото: Facebook/Kemal Kılıçdaroğlu
Кандидат от оппозиции и председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что страна пережила "самый несправедливый избирательный процесс за последние годы", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кылычдароглу. Оппонент Эрдогана заявил, что продолжит бороться за демократию после прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов.

"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", - подчеркнул политик.

Он назвал подсчет голосов несправедливым и полагает, что выборы продемонстрировали "волю народа сменить авторитарную власть".


Материал по теме

Выборы в Турции: о чем говорят оппоненты Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Ряд мировых лидеров, в том числе президенты России, Беларуси, Азербайджана, Германии, Венесуэлы, Сербии, Венгрии, Узбекистана, а также эмир Катара, уже поздравили действующего турецкого президента с победой.

Читайте также

О победе Эрдогана объявила ЦИК Турции

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Эрдоган празднует победу: он вышел к сторонникам и назвал выборы праздником демократии

Константин Вноровский
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
пейзаж
Гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления