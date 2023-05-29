Соперник Эрдогана назвал прошедшие президентские выборы несправедливыми

Кандидат от оппозиции и председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что страна пережила "самый несправедливый избирательный процесс за последние годы", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кылычдароглу. Оппонент Эрдогана заявил, что продолжит бороться за демократию после прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов.

"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", - подчеркнул политик.

Он назвал подсчет голосов несправедливым и полагает, что выборы продемонстрировали "волю народа сменить авторитарную власть".





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Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Ряд мировых лидеров, в том числе президенты России, Беларуси, Азербайджана, Германии, Венесуэлы, Сербии, Венгрии, Узбекистана, а также эмир Катара, уже поздравили действующего турецкого президента с победой.