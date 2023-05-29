О победе Эрдогана объявила ЦИК Турции

В ЦИК Турции официально объявили о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает Zakon.kz

По информации агентство Анадолу, действующий президент набрал 52,14% голосов во втором туре президентских выборов по итогам обработки 99,8% бюллетеней.

Отметим, что тысячи сторонников Эрдогана уже собрались перед его резиденцией в Анкаре в ожидании его обращения.

Milletin Evi 🇹🇷 pic.twitter.com/3oJznzB75G — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 28, 2023

Ранее сообщалось, что еще до официальных результатов выборов Эрдоган публично объявил о своём переизбрании.

Он заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии, поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Помимо Эрдогана и Кылычдароглу, в президентской гонке участвовал кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.