Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции", – написал глава государства в Twitter.





Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана @RTErdogan с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 29, 2023

По словам Токаева, наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

