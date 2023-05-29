Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Поздравил с победой на выборах Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции", – написал глава государства в Twitter.


По словам Токаева, наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Читайте также

С 1 июля в Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
пейзаж
Гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления