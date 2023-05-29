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Гидроцикл сломался в 1,5 км от берега – на Капшагае спасли 5 человек

Гидроцикл сломался в 1,5 км от берега Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Спасатели помогли пятерым отдыхающим, заплывшим в глубь Капшагайского водохранилища, добраться до берега, передает Zakon.kz.

28 мая 2023 года в 15:45 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на северном побережье Капшагайского водохранилища сломался гидроцикл с привязанным надувным диваном, на котором находились пятеро человек, передает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Это произошло в районе базы отдыха "Золотые пески" в запрещенном для купания месте.

Спасатели обнаружили людей в 1500 метрах от берега, где у них и отказал аквабайк.

Мужчина 1986 г.р., женщина 1984 г.р., парень 2007 г.р., девушка 2006 г.р. и девочка 2013 г.р. были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.

"В аварийно-спасательных работах были задействованы три спасателя на одну единицу плавсредства ДЧС Алматинской области. В отношении родителей приняты меры по привлечению к административной ответственности в виде штрафа согласно 412 статьи КоАП РК". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Стоит отметить, что 27 мая в Актюбинской области утонули двое детей.

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