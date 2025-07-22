Опасные развлечения едва не стоили жизни девушке на Капшагае

В городе Конаеве на Капшагайском водохранилище 22 июля спасатели МЧС предотвратили возможную трагедию, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования в районе городского пляжа они заметили в воде человека и оперативно приступили к спасательной операции.

Девушку 1990 года рождения удалось быстро достать из воды и доставить на берег. По предварительным данным, во время катания на буксируемом водном аттракционе типа "банан" она упала за борт.

Благодаря быстрой реакции спасателей инцидент обошелся без последствий. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде и использовании аттракционов.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.