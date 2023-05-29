В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением

Руководство ЕНПФ обратилось к казахстанцам с предостережением. Граждан просят остерегаться ложных сообщений в некоторых новостных агрегаторах, сообщает Zakon.kz.

"Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы.





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Указанная Методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства (www.egov.kz).

Граждан просят руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников.

Ранее был назван средний размер пенсии в Казахстане.