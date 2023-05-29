Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением

Обратились к казахстанцам с предупреждением Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководство ЕНПФ обратилось к казахстанцам с предостережением. Граждан просят остерегаться ложных сообщений в некоторых новостных агрегаторах, сообщает Zakon.kz.
"Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы.


Материал по теме

ЕНПФ снизит комиссию за обслуживание счетов казахстанцев

Указанная Методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства (www.egov.kz).

Граждан просят руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников.

Ранее был назван средний размер пенсии в Казахстане.

Читайте также

Шигео Катсу уходит с поста президента Nazarbayev University

Константин Вноровский
ЕНПФ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
пейзаж
Гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления