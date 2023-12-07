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МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением

МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением Фото: pexels
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Согласно представленного прогноза РГП "Казгидромет" в течение декабря ожидается частая смена погодных условий. В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метели, в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, часто будут наблюдаться туманы, гололед, порывистый ветер до 15-30 м/с и более. Неустойчивый характер погоды будет сменятся морозной погодой с прекращением осадков.

В период с 7 по 15 декабря с приходом холодных арктических воздушных масс температура воздуха резко понизится на всей территории страны в:

  • Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью до -39°С, днем до -35°С;
  • Улытауской, Абайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ночью до -35°С, днем до -30°С;
  • Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ночью до -23°С, днем до -20°С;
  • Кызылординской области ночью до -20°С, днем до -15°С;
  • Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и области Жетісу ночью до -25°С, днем до -17°С, в горных районах ночью до -30°С, днем до 15°С;
  • Атырауской, Мангистауской областях ночью до -18°С, днем до -12°С.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • При объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах.
  • В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.
  • Не оставляйте детей без присмотра.
"Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности", – рассказали в ведомстве. 

Также автовладельцам напомнили об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.

"Обо всех происшествиях нужно обращаться по телефонам 112 или 101". Пресс-служба МЧС РК

Ранее полицейские обратились к жителям Астаны. 

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Анастасия Стативкина
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