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ФК "Ордабасы" вырвал победу у "Кызылжара" на последних секундах

Футбол Чемпионат КПЛ Фото: Instagram/fc__ordabasy
Состоялись матчи 11-го тура казахстанской Премьер-лиги. В центральном поединке которого петропавловский "Кызылжар" дома пропустил мяч на 93-ой минуте и проиграл "Ордабасы" из Шымкента со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Победу гостям из Туркестанской области принес единственный гол в исполнении Бернардо Матича в добавленное арбитром время. После этого успеха "Ордабасы" набрал 26 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы. А "Кызылжар" идет на третьей позиции, у них 22 балла.


C аналогичным результатом 1:0 гостевой победы добился еще один претендент на "золото" нынешнего первенства – "Актобе", который переиграл кызылординский "Кайсар". 


В свою очередь, действующий чемпион страны и лидер текущего турнира "Астана" потерял очки, сыграв вничью 0:0 на выезде с "Атырау". 

Первую победу с новым наставником Кайратом Нурдаулетовым одержал "Мактаарал" из Атакента, переигравший алматинский "Кайрат" – 3:1.


Другие результаты матчей 11-го тура чемпионата КПЛ-2023 выглядят следующим образом.

Поединки 12-го тура нынешнего первенства состоятся 3 и 4 июня. Болельщиков ждут ряд интересных встреч, среди которых отличается противостояние "Тобола" и "Кызылжара".

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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