ФК "Ордабасы" вырвал победу у "Кызылжара" на последних секундах
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Победу гостям из Туркестанской области принес единственный гол в исполнении Бернардо Матича в добавленное арбитром время. После этого успеха "Ордабасы" набрал 26 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы. А "Кызылжар" идет на третьей позиции, у них 22 балла.
C аналогичным результатом 1:0 гостевой победы добился еще один претендент на "золото" нынешнего первенства – "Актобе", который переиграл кызылординский "Кайсар".
В свою очередь, действующий чемпион страны и лидер текущего турнира "Астана" потерял очки, сыграв вничью 0:0 на выезде с "Атырау".
Первую победу с новым наставником Кайратом Нурдаулетовым одержал "Мактаарал" из Атакента, переигравший алматинский "Кайрат" – 3:1.
Другие результаты матчей 11-го тура чемпионата КПЛ-2023 выглядят следующим образом.
Поединки 12-го тура нынешнего первенства состоятся 3 и 4 июня. Болельщиков ждут ряд интересных встреч, среди которых отличается противостояние "Тобола" и "Кызылжара".