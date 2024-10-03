"Ордабасы" вернул себе лидерство в КПЛ-2024

3 октября начались игры 22-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. На старте "Кызылжар" из Петропавловска дома уступил действующему чемпиону страны "Ордабасы" (Шымкент) с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Столь необходимую победу южанам, которые хотят защитить свой титул, принес на 82-й минуте Артем Беседин. Данный успех позволил "Ордабасы" после некоторой паузы снова вернуть себе первое место в турнирной таблице КПЛ-2024 с активом в 39 очков.

Здесь стоит отметить, что хозяева поля за 9 минут до забитого гола остались в меньшинстве, красную карточку получил нападающий Тимур Мульдинов.



Лидерство коллектив из Туркестанской области может занимать только считаные часы, так как в эти минуты проводит свой гостевой поединок "Елимай". Подопечные Андрея Карповича отстают от "Ордабасы" только на два очка и в случае положительного результата с "Жетысу", могут снова опередить конкурента за чемпионство.

Также нельзя не подчеркнуть, что для футболистов "Ордабасы" это вторая подряд победа в казахстанском первенстве после неприятного домашнего поражения от "Астаны" (2:4).