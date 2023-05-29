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В Санкт-Петербурге самокат вспыхнул во время движения

самокат взорвался в Санкт-Петербурге Фото: скриншот видео
Инцидент попал на камеры наблюдения. На видео видно, как пострадавший мужчина убегал в горящих штанах. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на Васильевском острове. На самокате ехал 45-летний мужчина, сообщает "Фонтанка".

На видео попало, как пострадавший в панике убегал от места вспышки, одновременно пытаясь сбить огонь со штанин. Сообщается, что мужчина получил ожоги ног и живота.

Как пояснили специалисты, загореться мог, скорее всего, модифицированный самокат, где могла быть усилена батарея. Возможно в заводскую модель самоката вносили и другие изменения.

Отмечается, что арендные самокаты производят по специальному заказу, где изменения вносит сам производитель. Батарея там надежно изолирована, и случай возгорания для них почти невозможно представить.


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