Пропал 29-летний алматинец: поиски ведут в горах и на склонах Шымбулака

В Алматы идут поиски 29-летнего мужчины. Последний раз он попал на камеры наблюдения по дороге в горы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram rozysk_kz появилась информация о том, что 8 августа 2025 года около 09:00 ушел из дома (Алатауский район, мкр. Нуркент) Калижан Отепов, 20 октября 1995 года рождения.

В рамках поисков удалось узнать, что он попал на камеры наблюдения по дороге в сторону Шымбулака.

Сегодня, 13 августа, волонтеры опубликовали обновленную информацию – к поискам в районе Медеу и Шымбулака подключили дроны.

Приметы Калижана: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие. Одет в белую футболку, коричневые штаны, коричневые сандалии, имеет серый рюкзак.

"11 августа в дежурную часть ДЧС города Алматы поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что гражданин О. 1995 г. р. ушел из дома 8 августа и до настоящего времени не вернулся. Последнее зафиксированное местонахождение – район ГЛК "Шымбулак". В связи с этим развернут штаб, поисково-спасательные работы. Задействовано 20 сотрудников МЧС, в том числе спасатели РОСО и Службы спасения, волонтеры, четыре дрона, четыре единицы техники и один кинологический расчет. Работы продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДЧС города.

Ранее спасатели Министерства по ЧС провели операцию по эвакуации с высоты 4000 метров пострадавшего туриста.