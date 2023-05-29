В Казахстане упал спрос на электросамокаты

В Казахстане теряют популярность электросамокаты после того, как их признали транспортам средством, сообщает Zakon.kz.

В мае 2023 года депутаты Мажилиса приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Этим документом электросамокаты признаны транспортным средством. Таким образом, у казахстанцев на электросамокатах должны будут быть права.

Аналитики сервиса OLX.kz оценили казахстанский рынок электросамокатов. Как выяснилось, востребованность электросамокатов упала сразу на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Возможно, спад спроса на электросамокаты связан также с развитием сервисов их аренды в стране.

Материал по теме Запретить нельзя ограничить: в Казахстане появится закон об электросамокатах

Между тем, рынок предложений увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений о продаже электросамокатов увеличилось на 20%. Однако, об очевидном снижении спроса, свидетельствует и резкое сокращений закрытых сделок в данных категориях, оно снизилось сразу вдвое в 2023 году.

Что касается средней стоимости на электросамокаты на рынке, она незначительно выросла (рост 5%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, средняя стоимость нового электросамоката в Казахстане составляет 140 000 тенге, б/у – 110 000 тенге соответственно.

"Городом с наибольшим числом предложений о продаже электросамокатов и их самой высокой средней стоимостью на рынке второй год подряд становится Алматы, средняя стоимость электросамоката в Южной столице составляет 145 000 тенге. Городом с наименьшим числом предложений электросамокатов стал Туркестан, а городом с их наименьшей средней стоимостью на рынке – Кызылорда (130 000 тенге соответственно)", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Сергей Пономарев потребовал выделить для самокатчиков отдельные участки на дорогах.