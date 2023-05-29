Утверждены правила назначения денежной выплаты казахстанцам, усыновившим ребенка

Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении Правил назначения, возврата и размера единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей", сообщает Zakon.kz.

Назначение и выплату производят казахстанцам, постоянно проживающим на территории республики Казахстан, усыновившим ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Назначение и выплата производятся управлениями образования через веб-портал "электронное правительство".

Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается одному из усыновителей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу не ранее 1 января 2015 года, и может быть реализовано в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу.

При этом денежная выплата назначается и выплачивается на каждого усыновленного ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения.

В случае раздельного проживания усыновителей на момент обращения с заявлением о назначении единовременной денежной выплаты, оно назначается и выплачивается усыновителю, с которым проживает усыновленный ребенок.

Порядок выплаты

Для получения единовременной денежной выплаты один из усыновителей предоставляет в отдел образования по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка следующие документы:

заявление по форме;

копию решения суда об усыновлении ребенка, вступившего в законную силу;

копию документа, удостоверяющего личность усыновителя;

свидетельство о рождении усыновленного ребенка в электронной форме или его копию на бумажном носителе;

копию договора об открытии лицевого счета на имя одного из усыновителей в банке второго уровня или организации, имеющей лицензию Национального банка на осуществление отдельных видов банковских операций.

Отдел проверяет право усыновителя на получение единовременной денежной выплаты и в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления выносит решение о назначении либо об отказе в ее назначении.

После чего единовременная денежная выплата перечисляется на лицевой счет усыновителя в течение семи рабочих дней.



Основанием для отказа в назначении выплаты в связи с усыновлением являются:

предоставление неполного перечня документов;

отмена усыновления по решению суда, вступившему в законную силу;

признание усыновления недействительным по решению суда, вступившему в законную силу.

Единовременная денежная выплата в случае отмены усыновления или признания усыновления недействительным подлежит возврату усыновителем в местный бюджет в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления или о признании усыновления недействительным.



В случае невозвращения усыновителем единовременной денежной выплаты в установленный срок их возврат осуществляется в судебном порядке.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 июня.

Согласно постановлению правительства, казахстанцам, усыновившим ребенка, выплачивается единовремнная денежная выплата в размере 75 МРП (258 750 тенге в 2023 году).