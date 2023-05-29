Утверждены правила назначения денежной выплаты казахстанцам, усыновившим ребенка
Назначение и выплату производят казахстанцам, постоянно проживающим на территории республики Казахстан, усыновившим ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Назначение и выплата производятся управлениями образования через веб-портал "электронное правительство".
Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается одному из усыновителей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу не ранее 1 января 2015 года, и может быть реализовано в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу.
При этом денежная выплата назначается и выплачивается на каждого усыновленного ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения.
В случае раздельного проживания усыновителей на момент обращения с заявлением о назначении единовременной денежной выплаты, оно назначается и выплачивается усыновителю, с которым проживает усыновленный ребенок.
Порядок выплаты
Для получения единовременной денежной выплаты один из усыновителей предоставляет в отдел образования по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка следующие документы:
- заявление по форме;
- копию решения суда об усыновлении ребенка, вступившего в законную силу;
- копию документа, удостоверяющего личность усыновителя;
- свидетельство о рождении усыновленного ребенка в электронной форме или его копию на бумажном носителе;
- копию договора об открытии лицевого счета на имя одного из усыновителей в банке второго уровня или организации, имеющей лицензию Национального банка на осуществление отдельных видов банковских операций.
Отдел проверяет право усыновителя на получение единовременной денежной выплаты и в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления выносит решение о назначении либо об отказе в ее назначении.
После чего единовременная денежная выплата перечисляется на лицевой счет усыновителя в течение семи рабочих дней.
Основанием для отказа в назначении выплаты в связи с усыновлением являются:
- предоставление неполного перечня документов;
- отмена усыновления по решению суда, вступившему в законную силу;
- признание усыновления недействительным по решению суда, вступившему в законную силу.
Единовременная денежная выплата в случае отмены усыновления или признания усыновления недействительным подлежит возврату усыновителем в местный бюджет в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления или о признании усыновления недействительным.
В случае невозвращения усыновителем единовременной денежной выплаты в установленный срок их возврат осуществляется в судебном порядке.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 июня.
Согласно постановлению правительства, казахстанцам, усыновившим ребенка, выплачивается единовремнная денежная выплата в размере 75 МРП (258 750 тенге в 2023 году).