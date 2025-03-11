Наставничество над детьми-сиротами: разработаны изменения в правила

Министерство просвещения подготовило поправки в Правила организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие, что такое организация по наставничеству – это некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории республики деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях, достигшими 10-летнего возраста.

Ранее в правилах возраст детей, над которыми устанавливается наставничество, не указывался.

Уточняется, что наставниками являются совершеннолетние граждане РК, за исключением:

лиц, не имеющих гражданства РК и не достигших совершеннолетия;

лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лиц, у которых супруг (супруга) признан судом недееспособными или ограниченно дееспособным;

лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченное судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них законом РК обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);

лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации;

лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставниками;

лиц, которые на момент установления наставничества не имеет дохода, обеспечивающего им прожиточный минимум;

лиц, состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;

лиц, не прошедших обучение по наставничеству (добавлено – авт.).

Также в правила добавлено, что в состав иных лиц, совместно проживающих с лицами, желающими стать наставниками включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, свойства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке.

Обучение лиц, желающих стать наставниками, осуществляется организациями по наставничеству, а также организациями за счет средств организаций по наставничеству.

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству заключает с такой организацией договор о наставничестве.

Договор по наставничеству предусматривает:

оказание консультативной помощи лицам, желающим стать наставниками, обучение лиц, желающим стать наставниками, подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, сопровождение наставников, а также оказание правовой и психологической помощи наставникам;

права и обязанности организации по наставничеству и органа опеки;

основания прекращения договора.

Лицо, желающее стать наставником, предоставляет в орган опеки следующие документы:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

согласие супруга (супруги), в случае, если состоит в браке. Согласие супруга не требуется, если супруги фактически прекратили семейные отношения или проживают раздельно более года;

справки о состоянии здоровья лица, желающего стать наставником и его супруга (супруги), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может стать наставником.

По итогам проверки документов на соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, желающими стать наставниками, орган опеки в течение трех рабочих дней проводит обследование жилищно-бытовых условий лица, желающего стать наставником, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий.

При этом добавлено, что по результатам обследования жилищно-бытовых условий орган опеки уведомляет лицо, желающее стать наставником, о необходимости прохождения обучения в организации по наставничеству.

После завершения обучения лицо, желающее стать наставником, предоставляет в орган опеки сертификат о прохождении обучения по наставничеству.

Орган в течение трех рабочих дней со дня получения от лица, желающего стать наставником, сертификата о прохождении обучения по наставничеству, выносит заключение о возможности заключения договора о наставничестве.

Договор о наставничестве заключается сроком на один год.

До окончания срока действия договора возможна его пролонгация.

В одностороннем порядке договор расторгается при достижении ребенком совершеннолетия, при этом орган опеки не менее чем за 30 календарных дней до совершеннолетия ребенка выдает наставнику и организации уведомление о расторжении договора. В течение этого срока наставник продолжает встречи с ребенком и готовит его к завершению общения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта.

Ранее сообщалось, что наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку.