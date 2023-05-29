Главу транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам в Шымкенте за распространение порнографии

В Шымкенте суд приговорил к 12 годам лишения свободы организатора транснациональной организованной преступной группы, промышлявшей распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.

В транснациональной ОПГ работали около 50 девушек, среди которых – две несовершеннолетние.

В мае 2022 года дело с обвинительным актом следователи направили в суд. В свою очередь суд, изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года вынес свой вердикт: главарь ОПГ Алишер Шаршеналиев осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от трех до семи лет лишения свободы.

Как рассказал замначальника следственного управления Департамента полиции Шымкента Талгат Абуов, досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями УК РК, в том числе:

"вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания",

"создание и руководство организованной группой",

"незаконное распространение порнографических материалов",

"изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".

Отмечается, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая неординарность и сложность данного уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства ДП и прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой. Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев 1998 г. р. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ". Талгат Абуов

По его словам, все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку, в основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату.

"Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тыс. страниц". Талгат Абуов

Порностудию, коротая транслировала в режиме онлайн, оперативники криминальной полиции выявили в июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей. Полицейские в течение полугода проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

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В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и пятеро казахстанцев. Их задержание сотрудники департамента полиции произвели на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тыс. долларов и недвижимость в Алматы. При обыске у них изъяли также и наркотики. Установлено, что в крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка около 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.