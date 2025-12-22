Продали права на 60 млн тенге: не дожившего до приговора главу ОПГ в спецЦОНе судили в Шымкенте

В Шымкенте суд вынес приговор по делу об организованной преступной группе (ОПГ) в спецЦОНе, сообщает Zakon.kz.

По информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам, на скамье подсудимых было 15 подсудимых.

Органом следствия руководитель спецЦОНа №2 Мурашимов обвинялся в получении незаконного вознаграждения в крупном размере (ч. 3 ст. 247 УК), создании и руководстве организованной группой (ч. 3 ст. 262 УК), а также неоднократной легализации денег (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК).

Еще одному подсудимому также вменяли получение незаконного вознаграждения, создание и руководство организованной группы и легализацию денег. И еще один подсудимый – пособничество в получении незаконного вознаграждения, участие в организованной группе, легализация денег.

Остальные 12 подсудимых обвинялись в пособничестве в получении незаконного вознаграждения и участии в организованной группе (ч. 2 ст. 262 УК).

"Судом установлено, что Мурашимов, занимая должность руководителя спецЦОНа №2 Шымкента, в 2022-2024 годах, используя служебное положение, создал и возглавил ОПГ с целью систематического получения незаконного вознаграждения за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. В состав группы были вовлечены доверенные лица, в том числе специалисты центра и неработающие граждане, которые подыскивали кандидатов, готовых платить от 80 000 до 400 000 тенге. В результате деятельности ОПГ от 395 граждан получено незаконное вознаграждение на общую сумму более 56 млн тенге. На часть преступных доходов Мурашимов приобрел движимое имущество на сумму 12 млн тенге", – сообщили 22 декабря в суде.

Кроме того, двое подсудимых, не входивших в ОПГ, также систематически получали незаконное вознаграждение за содействие в сдаче экзаменов на общую сумму более 9 млн тенге.

В прениях прокурор просил признать Мурашимова виновным, однако в связи с его смертью просил прекратить производство по делу. В отношении остальных подсудимых просил назначить лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

"Сторона защиты просила оправдать подсудимых по обвинениям в участии в организованной группе и легализации денежных средств в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", – отметили в суде.

Суд признал Мурашимова виновным и освободил от наказания в связи со смертью.

По остальным подсудимым суд признал виновными:

Д. – по ч. 5 ст. 28, ч .3 ст. 247 и ч. 2 ст. 262 УК, по совокупности преступлений назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы;

Е. – по ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 247 и ч. 2 ст. 262 УК; с применением ч. 4 ст. 55 УК назначено 4 года лишения свободы;

троих подсудимых – по ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 247 и ч. 2 ст. 262 УК, каждому назначено по 6 лет лишения свободы;

одного подсудимого – по ч. 3 ст. 247 УК и восемь подсудимых – по ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 247 УК; каждому назначен 1 год лишения свободы, от отбывания которого они освобождены на основании Закона об амнистии.

К. (ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 218 УК) и И.(ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 218 УК), а также семь подсудимых оправданы по ст. 262 ч. 2 УК за недоказанностью участия в преступлении.

Движимое имущество конфисковано в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

О ликвидации этой ОПГ сообщалось весной 2025 года.