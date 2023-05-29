Финансовый прогноз от нумеролога: кого ждет прибыль и куда лучше вложить деньги

Нумеролог рассчитал для читателей Zakon.kz, как поменяются доходы казахстанцев в июне 2023 года, кого ждет денежный прилив и куда лучше вложить свободные средства.

По словам нумеролога Фаризы Сактаган, июнь для казахстанцев будет успешным. Главное – знать, куда вложить деньги и как правильно их распределить. Но для этого, как подчеркивает эксперт, требуется индивидуальный расчет.

У казахстанцев, рожденных с 21 марта по 20 апреля, в июне могут быть финансовые траты, связанные с юридическими вопросами, образованием, переездами и путешествиями. Этим людям нумеролог советует вложить деньги на рекламу своих услуг или в образование.

В июне у рожденных с 21 марта по 20 апреля будет какое-то завершение действий, что-то прояснится в финансовом плане. После 18 июня будет новая возможность для заключения договоров, которые принесут прибыль. Рекомендуется вкладывать деньги также в покупку жилой недвижимости.



Вопросы, связанные с заемными ресурсами, кредитом, бизнесом, пособием и заработком партнера появится в июне у казахстанцев, которые родились с 21 апреля по 21 мая. По словам нумеролога, в этих сферах будет завершение действий и придет какая-та ясность. Поэтому она предлагает не спешить и не влезать в долги.

"Рожденным с 21 апреля по 21 мая хочу сказать – не влезайте в долги! После 18 июня могут возникать долговые обязательства. Для многих будет новая возможность найти дополнительный источник для заработка. Возможно, им станет ваше хобби. Что-то в финансовых вопросах будет новым. Можно вложить деньги в онлайн, творческие проекты, в проекты, связанные с иностранцами и посвященные обучению психологии. Они дадут хороший результат", – говорит эксперт.

А вот возможность увеличить свой заработок появится у людей, рожденных с 22 мая по 21 июня. Нумеролог рассказывает, что им в июне начнут поступать новые контракты, появится возможность завести новые знакомства и найти новых партнеров или клиентов.

У тех, кто родился с 22 мая по 21 июня, именно с 21 июня начнет активно меняться финансовая сфера, появится возможность увеличить свою прибыль или найти дополнительный источник для укрепления финансового состояния. Поэтому им рекомендуется вести переговоры, заключать договора, серьезно рассматривать все предложения. Именно оттуда придут деньги.



Рожденным с 22 июня по 22 июля нумеролог рекомендует расслабиться и постараться вкладывать деньги в обучение, поездки или путешествие. Также у этих казахстанцев будет даже возможность решить юридические вопросы и вопросы с переездом или постоянным местом жительства.

Благоприятно решатся вопросы с запуском авторского проекта у казахстанцев, рожденных с 23 июля по 23 августа. Нумеролог советует им вкладываться в развитие своего действующего бизнеса. Также, по ее словам, этим людям следует обратить внимание на свои траты.

"Могут активироваться вопросы с кредитами, заемными средствами. Поэтому проанализируйте, правильно ли вы распределяете свои финансы. Подумайте, как обезопасить себя от финансовых рисков", – говорит она.

По словам нумеролога, начало июня не совсем удачно пройдет для казахстанцев, рожденных с 24 августа по 23 сентября. Эксперт прогнозирует, что неудачный период закончится после 18 июня.

"У рожденных с 24 августа по 23 сентября в июне в финансовой сфере актуальными будут вопросы, связанные с клиентами, партнерами по браку и бизнесу. Возможно, вначале поступит доход от вашего партнера или же от клиентов, но после у вас могут возникнуть долговые обязательства перед этим партнером или клиентами. После 18 июня есть вероятность добиться успеха в карьерном вопросе или в бизнесе, поэтому рекомендуется вложиться в онлайн-проекты, в коллективную работу и рекламу". Нумеролог Фариза Сактаган

Рожденным с 24 сентября по 23 октября нумеролог советует обратить внимание на свое здоровье. В июне, как рассказывает эксперт, ожидаются финансовые траты в медицинской сфере. Однако к концу месяца неблагополучные дни останутся позади и откроются новые двери, уверена Фариза Сактаган.

"Рожденные с 24 сентября по 23 октября, в июне обратите внимание на свое здоровье. Будут актуальными вопросы, связанные с лечением, диетой, питанием и спортом. После 18 июня будет возможность увеличить свою прибыль. Возможно, будет повышение по работе, премии, вопросы касательно профессии и статуса", – заметила эксперт.

В июне финансовые вопросы, распределение бюджета, вопросы источников доходов и расходов ожидается и у казахстанцев, которые родились с 24 октября по 22 ноября.

Если у вас есть долговые обязательства перед кем-то, то после 18 июня эти люди могут напомнить о себе. Новые выплаты, инвестиции, ситуации с пособиями, распределением прибыли могут застать вас врасплох. А в бизнесе, наоборот, могут открыться новые двери и перспективы. Хорошо будут идти дела с рекламой и пиаром.

У казахстанцев, которые родились с 23 ноября по 22 декабря, наступит белая полоса в жизни. В июне дела могут улучшиться через перспективные предложения по работе, через контракты, рассказывает нумеролог. Это также может касаться новых клиентов, знакомств, подписания новых договоров.

Весь июнь вы можете решать вопросы, связанные с бизнесом, открытием или вложением в бизнес, распределением прибыли в бизнесе. Получать нужную информацию, знакомиться с новыми людьми, которые могут стать вам близкими. После 18 июня вы можете решать финансовые вопросы с теми, перед кем у вас есть долг.

Возможность улучшить финансовое состояние через партнерские и личные отношения появится и у рожденных с 23 декабря по 20 января. Самое главное, научиться правильно коммуницировать, говорит нумеролог. Ведь им придется решать вопросы с клиентами, важными договорами, с публичностью и взаимоотношениями.

"Вы можете подписывать договора, ездить с партнером куда-то, возможно на совместный отдых. Поэтому могут быть траты на поездки и отдых. Но все, что касается обучения и переездов, в июне немного может замедлиться", – говорит нумеролог.

Неопределенность в финансовой сфере ожидает казахстанцев, которые родились с 21 января по 19 февраля. Могут быть траты на поездки по работе или на лечение, поездку в санаторий или отдых.

А начать жизнь с чистого листа могут казахстанцы, рожденные с 20 февраля по 20 марта. В июне решатся вопросы, связанные с недвижимостью, новым местом проживания.

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