Финансовый прогноз от нумеролога: кого ждет ошеломительный успех?

Вторая неделя сентября пройдет нестабильно, прогнозирует нумеролог Адема Мауленова. Начало недели будет динамичным, середина пройдет в суете, а в конце недели разрешатся все проблемы. О том, кого ждет ошеломительный успех – в материале Zakon.kz.

По прогнозам нумеролога Адемы Мауленовой, на этой недели следует проявить смелось, упорство и твердость характера.

"Нужно активно проявлять жизненную и деловую хватку, свое умение управлять людьми и потоками энергии, в том числе и денежными. Благодаря этому, у казахстанцев, рожденных с 21 декабря по 19 января будет периодом получить возможность расплатиться со всеми кредитами и задолженностями, которые тяготили их в последнее время". Адема Мауленова

Также эксперт советует казахстанцам, рожденным с 21 декабря по 19 января, сначала трезво оценить свои материальные ресурсы, а к планированию больших достижений и крупной прибыли можно будет приступать к концу месяца.

Рожденным с 20 января по 19 февраля, по прогнозам нумеролога большой "куш" удастся сорвать уже под конец этого года. Чтобы выйти на новый финансовый уровень, им нужно будет потрудиться несколько месяцев.

"Тех, кто родился с 20 января по 19 февраля ожидают кардинальные перемены в финансовой жизни. Возможно, вы решитесь уйти со старой работы ради более прибыльного места. Такие варианты подвернутся вам уже в сентябре. Однако рассматривайте не только перспективу высокой зарплаты, но и возможность реализовать свой потенциал". Адема Мауленова

А вот людям, которые родились 20 февраля по 20 марта девизом должна стать поговорка "Капля камень точит". Для достижения желаемого финансового уровня эксперт не советует гнаться за всем и сразу, а рекомендует сосредоточиться на одном конкретном деле и набраться терпения. По словам нумеролога, при таком подходе прогноз гарантирует вам отличные денежные результаты на выбранном поприще уже к концу месяца.

Немало приятных сюрпризов в финансовой жизни ожидают на этой неделе и казахстанцев, рожденных с 21 марта по 20 апреля.

"Тем, кто родился с 21 марта по 20 апреля, могу сказать, что большинство из вас будут ждать событий, связанных с продвижением по карьерной лестнице. В середине периода вам могут предложить перспективную и солидную должность, о которой вы раньше даже не мечтали. Однако должна предупредить, что с новым статусом появятся и новые расходы. Но уже к концу месяца ситуация выровняется. Так что грамотно распределите свой бюджет, чтобы его хватало и на быт, и на себя любимых". Адема Мауленова

Не шиковать и не планировать крупные покупки на этой неделе нумеролог рекомендует людям, которые родились с 21 апреля по 21 мая. По прогнозам эксперта, для них настает период, когда требуется тщательно обдумывать траты на покупки. Если в них нет особой необходимости, лучше отказаться от этих расходов до конца месяца. Это позволит сберечь накопления и обойтись без долгов и кредитов.

"Казахстанцы, рожденные 21 апреля по 21 мая, сильно не расстраивайтесь. Зато во втором месяце осени можете рассчитывать на неожиданные поступления на свои банковские счета. Это могут быть: премия на работе, старый долг, который вам вернут, или денежный подарок от близких. Такую внезапную прибыль желательно потратить на благоустройство быта и нужды семьи". Адема Мауленова

Нумеролог отмечает, что рожденным в период с 22 мая по 21 июня на этой неделе не придется сидеть сложа руки. Вторая неделя сентября им принесет дополнительный источник дохода. Благодаря этому им удастся выйти на новый финансовый уровень, прогнозирует эксперт.

"Тем, кто родился с 22 мая по 21 июня, хочу сказать, что вероятнее всего вам удастся извлечь материальную выгоду из своего давнего хобби или увлечения. Уже к концу сентября получите доходы с нового проекта или начинающего бизнеса, что даст вам огромную мотивацию для последующих достижений. В целом эта осень может стать для вас периодом, когда вы заложите прочный фундамент своего будущего финансового благополучия и процветания". Адема Мауленова

По ее словам, в начале осени придется много работать и людям, которые родились в период с 22 июня по 22 июля. Тем не менее, отмечает нумеролог, результаты трудов будут хорошо ощутимы в денежном плане, а к концу месяца появится возможность сделать некоторые сбережения или совершить покупки, на которые прежде не хватало средств.

"Казахстанцам, которые родились с 22 июня по 22 июля, вас также ждет большой сюрприз в виде выигрыша в лотерею, внезапных премиальных на работе или прибыли с почти безнадежного проекта. Легкие деньги не могут не радовать, но советую потратить их с умом, например, вложив в какое-то перспективное дело". Адема Мауленова

На второй неделе сентября полная финансовая стабильность ожидается у казахстанцев, которые родились с 23 июля по 22 августа. Крупных денежных поступлений не намечается, однако и больших трат не предвидится. Но затем ситуация может резко измениться. По прогнозам нумеролога, можно ожидать предложения по подработке или быстрому заработку.

"Люди, которые родились с 23 июля по 22 августа, настоятельно советую вам не проворонить хороший шанс для обогащения. Не бойтесь не успеть или провалить дело, вы точно справитесь. А прибыль, которую принесет новая работа, даст вам возможность решить все текущие материальные проблемы и выйти на новый финансовый уровень". Адема Мауленова

Неожиданные приятные новости на этой неделе ожидают и казахстанцев, которые родились с 23 августа по 22 сентября. Нумеролог прогнозирует, что ваши прежние труды оценят по достоинству. В том числе в денежном эквиваленте. Так что смело можно будет претендовать на прибавку к зарплате или на более прибыльную должность.

"Казахстанцы, которые родились с 23 августа по 22 сентября, если проявите должную инициативу, к середине октября ждите пополнений на счетах. При этом такие суммы я рекомендую инвестировать в повышение квалификации, получение новых навыков, обучающие курсы, саморазвитие или собственный бизнес. Инвестируйте в себя". Адема Мауленова

А вот людям, которые родились в период с 23 сентября по 23 октября, эксперт советует быть предельно осторожными при проведении любых финансовых операций.

"Казахстанцам, которые родились с 23 сентября по 23 октября не рекомендуется оформлять кредиты и заключать сделки в этом периоде. Слишком велик риск потерять немало денег. Зато скоро вы вернете полную благосклонность Вселенной, и она подарит вам сразу несколько шансов наладить свое материальное положение по максимуму". Адема Мауленова

Нумеролог прогнозирует, что на этой неделе казахстанцы рожденные с 24 октября по 21 ноября смогут наблюдать позитивные перемены в своей финансовой жизни. По словам эксперта, удачный контракт или выгодная продажа недвижимости принесут ощутимые денежные плоды.

"Родившимся с 24 октября по 21 ноября следует помнить, что доход нужно вкладывать в разные направления, а не в один проект. Если хотите приумножить свой капитал к концу периода, примите во внимание эти рекомендации". Адема Мауленова

По ее мнению, людям которые родились в период с 22 ноября по 22 декабря, очень пригодятся новые знакомства и связи.

"У тех, кто родился с 22 ноября по 22 декабря, сейчас хоть и все стабильно. В начале октября вам понадобится финансовая помощь, но ситуация быстро разрешится при поддержке ваших новых влиятельных знакомых. Очень вероятно, что именно они предложат вам перспективное сотрудничество или долю в своем бизнесе на выгодных условиях. Это может стать вашим шансом здорово обогатиться, не упустите его". Адема Мауленова

В сентябре начинается ретроградный Меркурий, который может подпортить многим казахстанцам планы. Какие знаки ожидает денежный прорыв в первый месяц осени и нужно ли готовиться к непредвиденным тратам, ранее Zakon.kz рассказал астролог.