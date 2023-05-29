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Законодательство РК

В Казахстане изменили правила мониторинга состояния продовольственной безопасности

В Казахстане изменили правила мониторинга продовольственной безопасности Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства от 22 мая 2023 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:

  • объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;
  • цен на социально значимые продовольственные товары.

Перечень показателей отражает направления мониторинга состояния продовольственной безопасности в отношении:

  • объема производства продовольственных товаров;
  • товародвижения продовольственных товаров;
  • цен на социально значимые продовольственные товары;
  • наличия запасов продовольственных товаров.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом на основании данных местных исполнительных органов, уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности и ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики, в том числе в режиме реального времени.

На основе результатов анализа состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган формирует государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности посредством размещения их на своем интернет-ресурсе.

На основании анализа уполномоченный орган направляет предложения в правительство РК по улучшению показателей, по которым Казахстан отстает от 30 развитых стран рейтинга ГИК ВЭФ.

Постановление вводится в действие с 6 июня 2023 года.

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