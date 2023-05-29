В Казахстане изменили правила мониторинга состояния продовольственной безопасности

Постановлением правительства от 22 мая 2023 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:

объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;

цен на социально значимые продовольственные товары.

Перечень показателей отражает направления мониторинга состояния продовольственной безопасности в отношении:



объема производства продовольственных товаров;

товародвижения продовольственных товаров;

цен на социально значимые продовольственные товары;

наличия запасов продовольственных товаров.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом на основании данных местных исполнительных органов, уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности и ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики, в том числе в режиме реального времени.



На основе результатов анализа состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган формирует государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности посредством размещения их на своем интернет-ресурсе.



На основании анализа уполномоченный орган направляет предложения в правительство РК по улучшению показателей, по которым Казахстан отстает от 30 развитых стран рейтинга ГИК ВЭФ.

Постановление вводится в действие с 6 июня 2023 года.