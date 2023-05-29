В Казахстане изменили правила мониторинга состояния продовольственной безопасности
В частности, правила изложены в новой редакции.
Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:
- объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;
- цен на социально значимые продовольственные товары.
Перечень показателей отражает направления мониторинга состояния продовольственной безопасности в отношении:
- объема производства продовольственных товаров;
- товародвижения продовольственных товаров;
- цен на социально значимые продовольственные товары;
- наличия запасов продовольственных товаров.
Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом на основании данных местных исполнительных органов, уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности и ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики, в том числе в режиме реального времени.
На основе результатов анализа состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган формирует государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности посредством размещения их на своем интернет-ресурсе.
На основании анализа уполномоченный орган направляет предложения в правительство РК по улучшению показателей, по которым Казахстан отстает от 30 развитых стран рейтинга ГИК ВЭФ.
Постановление вводится в действие с 6 июня 2023 года.