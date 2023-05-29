Глава МВД открыл новое здание департамента полиции Атырауской области

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов вместе с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым принял участие в церемонии открытия нового здания регионального департамента полиции.

В здании есть все необходимое для работы полицейских. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Здесь также функционирует центр оперативного управления.

Министр с представителями акимата проверил работу тревожных кнопок вызова полиции. Марат Ахметжанов поручил сделать "проверочный звонок" через тревожную кнопку в одной из школ города и зафиксировать за сколько минут полиция отреагирует. Реакция ближайшего на место вызова экипажа оказалась незамедлительной.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Стражи порядка за две минуты добрались до школы. Их действие можно было увидеть на больших экранах ЦОУ с помощью камер видеонаблюдения. Аким области отметил необходимость оснащения таким устройством все образовательные учреждения.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На плацу департамента состоялось поднятие флага, под которым сотрудники наружных служб полиции прошли торжественным маршем. После официальной части мероприятия начальник ДП Нурхат Уразбаев показал представителям МВД и акимата остальную часть объекта. На территории департамента есть отдельное здание для подразделения специального назначения.

Построена тренировочная площадка и спортивный комплекс. В нем имеется большой спортивный зал, специальные помещения для занятия боксом и борьбой. На территории также расположены приемник-распределитель и гараж для служебного автотранспорта.

В завершение министр встретился с личным составом полиции области.