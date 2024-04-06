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Токаев переговорил с акимом Атырауской области

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 08:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы.

В разговоре с акимом Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

Накануне заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу города Кульсары, который сейчас топят талые воды.

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Токаев Касым-Жомарт Атырауская область Паводки-2024
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