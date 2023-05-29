Кто в ответе за безопасность лифтов и почему жители должны платить за это из своего кармана

Кому принадлежат лифты? По закону, жителям кондоминиума. И если что случится, отвечать, получается, тоже будут жители? Оказывается, что, по нормам закона "О гражданской защите", нет. Как найти тех самых крайних и кто должен оплачивать замену аварийного лифта, разбирался Zakon.kz.

С лифтами не все однозначно – отвечают за их безопасность одни, собирают деньги за поддержание их в надлежащем техническом состоянии другие, а платить за их замену должны третьи. И вот как тут разобраться, кому конкретно принадлежат лифты? Получается, что всем сразу. Значит, и привлекать к ответственности, если что вдруг случится, тоже всех сразу? Не совсем...

В общем, раз в ситуации "с ходу" не разобраться, а тема касается многих, возьмем на себя миссию разъяснять по пунктам. В этом нам помогают специалисты КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы". Конечно, есть локальная специфика, но законы и требования на всей территории Казахстана одинаковы. Значит, посмотреть ответы на наиболее интересные вопросы будет полезно многим. Впрочем, детализацию по состоянию лифтового хозяйства по Алматы тоже обещаем, но немного ниже.

Кто конкретно отвечает за безопасность лифтов?

Согласно пп. 21 п. 3 ст. 15 закона РК "О гражданской защите", конкретно местным исполнительным органам поручен государственный надзор за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры. В этот перечень устройств входят и лифты. Это делается в рамках проверок и профилактического контроля. А у каждой проверки, напомним, "есть лицо". Поэтому "размыть" ответственность не получится.

Кому и согласно каким нормам принадлежит лифтовое хозяйство отдельного кондоминиума?

Обратимся к п.14 ст. 2 закона "О жилищных отношениях" – лифты относятся к части общего имущества объекта кондоминиума. То есть фактически хозяевами являются собственники жилых или коммерческих помещений. Поэтому они согласно п.1 ст. 42-1 упомянутого закона на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Кто ответственен и уполномочен следить за техническим состоянием и производить замену, ремонт вышедшего из строя лифта?

Согласно нормам ст. 32 закона "О жилищных отношениях", это входит в обязанность собственников квартир и нежилых помещений. Причем на нас же, жителей и собственников, получается, ложится обязанность проведения текущего и капитального ремонта общего имущества, куда входят лифты. Иными словами – мы решаем, что делать с лифтом – ремонтировать или менять, у кого обслуживать, кому платить деньги за это.

При том, что ответственность за надлежащую эксплуатацию и содержание общедомового имущества жилого многоквартирного дома несет орган управления объектом кондоминиума, добавляют в КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы".

Что необходимо для проведения аудита состояния конкретного лифта?

Вновь обращаемся к закону "О гражданской защите", а именно к п. 2, п. 3 ст. 73, где указано, что экспертизу промышленной безопасности проводят аттестованные организации. В нашем случае – независимые от заявителя. Экспертиза делается на деньги заявителя и остается у него на руках.

Документ поможет в случае подачи заявки на участие в программе ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, который осуществляется на возвратной основе. О ней подробнее немного ниже, потому что возможность участия в государственной программе модернизации ЖКХ, рассчитанной до 2026 года, заслуживает отдельного раздела. Кстати, деньги на ремонт не дают безвозмездно – все придется вернуть. Пусть и через 15 лет – общепринятый срок.

На чьи средства осуществляется ремонт и замена вышедшего из строя лифта?

Чтобы траты на срочный ремонт не были неожиданными, в соответствии с п. 7 ст. 32 закона "О жилищных отношениях" собственник квартиры или нежилого помещения должен ежемесячно перечислять на спецсчет (сбор на капремонт) деньги в размере 0,005 МРП (1 МРП – 3450 тенге) за один квадратный метр полезной площади принадлежащего ему помещения. Деньги могут быть направлены только на цели капитального ремонта.

Механизм финансирования ремонта/замены лифта на возвратной основе

Это ни в коем случае не кредит или рассрочка в обычном понимании. По крайней мере, так утверждает оператор программы реновации ЖКХ "Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года" по городу Алматы ТОО "Алматы тұргын үй". Похожий оператор, получается, есть в каждом регионе республики.

В общем, сообщают в КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы", для участия в программе модернизации, необходимо положительное решение собственников квартир и нежилых помещений, принятое на собрании. К слову, необходимо согласие более двух третей от общего числа. Далее орган управления направляет письмо с приложением всех подтверждающих материалов о необходимости, предположим замены или капремонта лифта упомянутому выше оператору.

Формула понятна, в зависимости от региона меняются лишь значения.

Что обязаны делать обслуживающие компании, которые получают за это деньги?

Перечень их обязанностей обширен. Логично инициативной группе собственников жилья назначить ответственного, который будет следить за исполнением всех пунктов.

Техническое обслуживание включает следующие виды работ:

Круглосуточный технический надзор за лифтами; Круглосуточное аварийное обслуживание лифтов; Ежемесячный технический осмотр лифтов; Ежегодный плановый ремонт лифтов, в течение двух рабочих дней; Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации; Ежегодное периодическое техническое освидетельствование.



Важно, что заключение договоров с сервисными компаниями относится исключительно к компетенции собрания собственников квартир. То есть, как жильцы решат, так и будет – вплоть до расторжения договора с сервисной компанией, в случае неудовлетворительной ее работы.

Какова ситуация с лифтами конкретно по городу Алматы

В целом, с логикой работы программы по модернизации и возможности реновации лифтового хозяйства в масштабах республики понятно. В качестве обещанного выше бонуса, вниманию читателя информация по городу Алматы.

В городе всего 12836 лифтов. В жилом фонде 6885 единиц. Из них со сроком эксплуатации более 25 лет – 180 лифтов. Напомним, что согласно принятым стандартам, нормативный срок службы лифтов 25 лет. Другими словами, как минимум на 2023 год уже отслужили нормативный срок 180 лифтов. Однако всех их заменить в 2023 году не получится – по плану заменят 155 лифтов в 86 домах. А в 2024 – 45 единиц. Всего по городу работают 48 специализированных организаций по обслуживанию лифтов. То есть выбрать можно любую.

КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" заверяет – все они прошли аттестацию на право проведения работ в области промышленной безопасности. Порядок аттестации определяет уполномоченный орган в области промышленной безопасности – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Zakon.kz уже сообщал, что глава государства назвал реформу управления жилым фондом Казахстана ошибкой.