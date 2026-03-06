Если жители многоквартирных домов хотят высадить деревья: каковы правила и как должны измениться

Человек решил высадить дерево. Если наряду с этим он построил дом с собственным земельным участком – нет вопросов. Кроме агротехнических. А вот жителю многоквартирного дома требуется соблюсти еще и установленный юридический порядок. Каков он и как должен поменяться, рассказывает Zakon.kz.

Итак, гражданин созревает до мысли, что желает участвовать в озеленении своего населенного пункта. Представим, например, что, взглянув из окна многоквартирного жилого дома (МЖД) на улицу, он приходит к выводу, что на вот этой конкретной пустующей лужайке неплохо бы посадить и вырастить дерево.

Имеет ли право он это сделать? В принципе, да. Но есть нюансы. Во-первых, зависит от населенного пункта. А во-вторых – от того, к какой зоне земель относится присмотренная для высадки территория.

Когда необходимо согласие акимата

В Казахстане действуют Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. На их базе местные маслихаты принимают свои правила, действующие лишь на данной территории. Во многом они идентичны, но есть некоторые – и важные – отличия.

Например, в Типовых правилах создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, принятых приказом министра экологии и природных ресурсов № 62 от 23.02.2023, сказано (в пункте 5):

"Создание зеленых насаждений осуществляется местными исполнительными органами на основе рекомендаций научных организаций. Физические и юридические лица создают зеленые насаждения за счет собственных средств на участках, определяемых уполномоченным органом".

Все ясно: желающие посадить дерево не самостоятельно ищут локацию, а слушают специалистов и чиновников.

Однако на местах может действовать и другой порядок. Изучаем, например, решение внеочередной XXXII сессии маслихата города Алматы VII созыва от 17 января 2023 года № 211 "Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы" (пункт 58):

"Физические и юридические лица могут принимать участие в озеленении территорий общего пользования и организации поливочной системы за счет собственных средств по письменному согласию уполномоченного органа с указанием территории для высадки зеленых насаждений в соответствии с дендрологическим планом".

Употребление слова "согласие" предполагает предварительную заявку. После чего уполномоченный орган, рассмотрев ее, дает или не дает добро. Правда, упомянуто, что в этом согласии должна быть указана конкретная территория для высадки, но ведь не уточняется, что она не может быть запрошена в самой заявке!

Т.е. граждане и организации, желающие посадить деревья именно на этом участке, вправе обратиться с такой инициативой, а уж удовлетворить ее – компетенция уполномоченного органа (управления экологии и окружающей среды соответствующего акимата).

При этом, как следует из формулировки, речь идет о землях общего пользования. Напомним, что земли населенных пунктов в соответствии со статьей 107 Земельного кодекса делятся на функциональные зоны:

жилищная; социальная; коммерческая; иная.

Земли общего пользования, т.е. занятые "площадями, улицами, тротуарами, проездами, придомовым земельным участком, не вошедшим в состав кондоминиума, дорогами, набережными, парками, скверами, лесопарками, бульварами, пляжами, кладбищами и иными объектами, предназначенными для удовлетворения нужд населения", относятся к последней – иной.

Тогда как правилами предусмотрена еще и т.н. прилегающая территория.

"Территория (в границах 5 метров по периметру), непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, к объектам торговли, рекламы и к объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц". Пп. 31) пункта 3 Типовых правил

Почему именно 5 метров? Наверняка, если порыться в многотомных сводах СНИПов (нынче это просто СН – строительные нормы), можно найти источник, откуда взялась цифра. Понятно, однако, что в плане математической универсальности это отнюдь не число Пи... Да и юридически термин не безупречен, впрочем, об этом ниже.

Но важно – как эту территорию не измерь и не назови, что здесь действует другой порядок, о котором следует сказать особо. Тем более, скоро он может быть изменен.

Придомовой земельный участок и прилегающая территория

Так вот, определение "прилегающая территория" вызывает вопросы. Почему, например, его не используют ни Закон РК "О жилищных отношениях", ни подписанный совсем недавно (9.01.2026), но еще не вступивший в силу Строительный кодекс РК? Оба оперируют понятием "придомовой земельный участок".

"Земельный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому и предназначенный для благоустройства, озеленения, размещения спортивных, игровых площадок, подъездных дорог, парковок, тротуаров, малых архитектурных форм". Идентичный текст пп. 16-3) статьи 2 Закона и пункта 1 статьи 82 Кодекса

Впрочем, если разобраться, все объяснимо. Правилами озеленения словосочетание "прилегающая территория" применяется сугубо в практических целях: поскольку она находится во владении конкретных лиц, то не входит в земли общего пользования, а значит – и в компетенцию акиматовских управлений. Она – в зоне ответственности тех самых физических или юридических лиц. Если говорить о многоквартирных жилых домах – ОСИ.

И тогда получается, что, если жители МЖД хотят высадить деревья в пределах пятиметровой зоны по периметру дома, им не надо спрашивать чьего-то разрешения. Участникам ОСИ нужно просто договориться между собой посредством установленных статьями 42-44 Закона РК "О жилищных отношениях" процедур.

Вкратце: собрание для решения вопроса можно инициировать как жильцам (собрав 10% от собственников квартир), так и предложив идею председателю ОСИ, совету дома, ревизору и т.д. по списку (пункт 3 статьи 42 Закона). Напомним, что решение можно принимать, если собралось больше половины собственников, а каково оно будет, решает простое большинство собравшихся (пункт 8 статьи 42 Закона).

В общем, если подсчитать, для решения вопроса достаточно поддержки минимум четверти населения МЖД плюс два голоса.

Однако придомовой земельный участок может распространяться на территорию и дальше 5 метров от стен. Сейчас – как договорятся ОСИ с местными властями. Но с 1 июля 2026 года вступает в силу Строительный кодекс, в статье 82 которого понятие придомового земельного участка раскрывается полнее, чем прежде.

И с этой даты всякий проект строительства МЖД должен включать придомовой земельный участок, который, в свою очередь, после введения дома в эксплуатацию "вместе с расположенными на нем элементами благоустройства включается в состав общего имущества объекта кондоминиума".

Т.е. и те деревья, что росли на участке раньше, и те, что были посажены во время строительства, становятся общей собственностью жителей-участников ОСИ. Ну и, конечно, последние вправе на своем общем земельном участке, входящем в объект кондоминиума, осуществлять последующие высадки на правах хозяев. Повторимся, им надо лишь договориться между собой.

Размер же этого придомового земельного участка ограничен лишь проектом. Важно, повторим, что он может значительно превышать пресловутые 5 метров от стен. Поэтому и сказано выше, что эта величина – не постоянная.

Но мы решили копнуть поглубже.

Закон об ответственном отношении к... деревьям

На практике государством регулярно проводятся мероприятия по высадке деревьев. Например, в Алматы в рамках акции "Зеленый двор" жителям МЖД весной и осенью выдают саженцы. Тем самым одновременно и озеленение города производится, и горожане получают возможность в нем участвовать. Причем даже не "за собственный счет", как гарантирует законодательство, а бесплатно для населения.

Отличная традиция. Прекрасный пример кооперации местных властей и народной инициативы. И все же нельзя не сказать несколько слов о том, что всей нынешней деятельности по озеленению не хватает... научного подхода. И не только научного – вообще, системного. Собственно, на этом же акцентирует внимание профильных служб аким Алматы на совещаниях:

"Управлению экологии необходимо внести предложения. Сейчас мы выделяем средства, сажаем деревья, передаем их на районный уровень, а потом видим, что деревья гибнут. Непонятно, зачем тогда все это делается. Такой подход не работает – нужно менять".

Возвращаясь к нашей теме: дело не только в том, как озеленять. Система правил должна содержать и "что". А именно, рекомендации (или даже требования), какие именно породы деревьев и кустарников следует использовать вот именно в этом регионе. Руководствуясь как практическими критериями, так и культурной традицией. Открытый, предложенный учеными и согласованный с населением – поскольку среда обитания касается всех – перечень.

Сейчас его нет (подчеркиваем, не списка эндемиков и реликтов в дикой природе – такой как раз есть). Нет даже дендрологических планов в каждом регионе, которые только обещают подготовить уже сколько лет... А почему нет? Потому что раньше это не было требованием закона, и стало таковым лишь в 2023 году, когда был принят Закон РК "О растительном мире". Но и в нем зеленым насаждениям в населенных пунктах посвящена лишь пара статей, чего явно недостаточно для системного подхода... Может, для городской зеленой среды нужен отдельный закон – ведь есть же Закон "Об ответственном обращении с животными", который не про дикую фауну, а ту, что соседствует с человеком?

Далее уместно будет проиллюстрировать примерами. И вот вам первый: в том же Алматы 90 лет функционирует Ботанический сад, заложенный в 1935 году. Все это время ученые наблюдали за более чем 1200 растений (как местных, так и завезенных с другого края света). Почему бы не использовать эти данные при решении вопроса, саженцы каких видов деревьев и кустарников имеет смысл закупать в зарубежных питомниках, а какие – нет? Поскольку с большой долей вероятности не приживутся – что называется, не климат.

Возьмем очень красивое, как говорят ботаники, декоративное (цветками-"свечами" и крупными выразительными листьями) дерево родом с Балкан – конский каштан. Вполне объяснимо, что, налюбовавшись на него на европейских улицах, им пытаются украшать и наш город.

Однако ученые еще в середине прошлого века пришли к пониманию, что в Алматы его целесообразно высаживать с некоторыми ограничениями. В 1947 году конский каштан был введен сеянцами на территорию Ботанического сада, и через несколько лет те, что были посажены на открытых местах, погибли, а те, что внутри сада, в смеси с другими породами – выстояли. Почему?

Суховей – знойный летний ветер – даже если и не убивает конский каштан вовсе, уже к августу в условиях сухой алматинской жары неизбежно "сжигает" его листву. Что горожане и наблюдают каждое лето в тех местах, где каштаны высажены вдоль дорог, а то и между полосами.

Например, по улице имени Жарокова в верхней части города, где множество деревьев и вовсе погибли. Тогда как всего в ста метрах – в парке Южный – каштановая аллея благополучно процветает. Но для того, чтобы предвидеть это, не надо быть предсказателем. Следовало просто обратиться к опыту предыдущих поколений, к накопленным научным знаниям. Тогда бы и растения были целы, и бюджетные деньги, кстати – тоже...

Но, между прочим, слишком хорошая приживаемость – тоже проблема: когда чересчур приспосабливающиеся переселенцы подавляют неготовых к конкуренции аборигенов. Ученые называют такие виды инвазивными и во многих странах вносят их в т.н. Черную книгу (у этого словосочетания, впрочем, есть и другое значение) – т.е. в перечень нежелательных видов.

Причем на законодательном уровне: так, с 1 марта 2026 года в РФ вводятся денежные штрафы за высадку признанного инвазивным клена ясенелистного. И даже за невырубку – например, для владельцев земельных участков.

Ведется ли такая работа в РК?

Теперь о том, что касается наших местных видов деревьев. Понятно, что "системность" работ по озеленению предполагает их широкое применение (разумеется, наряду с наиболее подходящими под наш климат "международными брендами"). Причины очевидны.

Они самой природой приспособлены к местным условиям, а значит, приживаемость будет очень высокая. Это, помимо всего прочего, немаловажный финансовый аспект: ежегодные значительные денежные суммы не будут улетать на ветер (на суховей, если угодно). Да и стоимость саженцев яблонь Сиверса и Недзвецкого, абрикоса обыкновенного (урюка), реликтового ясеня согдийского (из Чарынской рощи), ели Шренка (тянь-шаньской) и т.д. по сравнению с распиаренными импортными деревцами – относительно невелика.

Да и вообще, уникальная флора окрестных гор должна быть представлена на улицах Алматы, если хотите, по фэн-шую. Это гармония. Мир восхищается японской традицией любования цветущей сакурой, но аутентичные яблони и урюк Заилийского Алатау ничуть не уступают заморской вишне. Урючные и яблочные аллеи на улицах Алматы, открывающие двумя волнами весну периода расцвета, могли бы стать визитной карточкой города.

Некоторые и сейчас соблюдают этот апрельский обряд "алматинского ханами", только для этого приходится подниматься в горы, точнее, на прилавки. Почему бы не масштабировать?

Деревья – на века

А в завершение хочу рассказать одну историю. В алматинском парке Южный, рядом с которым я живу, растет исполинский карагач. Не знаю, сколько ему лет (он здесь рос, когда не было еще парка, и даже Аллеи выпускников, а вокруг простирались земляничные поля), но уж никак не меньше полутора веков. Многие большие деревья южной столицы плюс-минус пребывают в этом почтенном возрасте, поскольку посажены в эпоху, когда в течение почти полувека (с 1874 по 1921 год) исполнял свою великую миссию лесной ревизор края Эдуард Баум.

По его почину были разбиты: Казенный и Городской сад (нынешние Парк культуры и отдыха, а также Парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев), ну и, конечно, роща, носящая с 1921 года его имя. Однако и вне этих массивов благодаря инициативам Баума жителями также высаживались деревья: возле их домов. Сейчас они, так вышло, украшают тротуары. Вышеупомянутый же гигантский карагач – парк.

Но это пока лишь предыстория. А история (хотя кто-то скажет, что это легенда) такова.

В 100-х годах до н.э. китайский император У-ди, вдохновленный рассказами знаменитого путешественника и разведчика Чжан Цяня, несколько раз отправлял военные отряды в страну Давань – так называли Ферганскую долину. Цель была раздобыть аргамаков – крупных "добрых" лошадей для тяжелой кавалерии, каковых у китайской армии не было, а Давань ими славился.

Аргамаков, как известно, китайцы добыли, но, что важнее, в результате этих походов был протоптан путь, который позже развился в Великий шелковый. Цивилизации Востока и Запада на протяжении многих веков обменивались товарами и технологиями (например, ferrum sericum, т.н. "китайское железо" – метод, который, чуть эволюционировав, стал затем называться дамасской сталью), но вместе с караванами в долину проник еще один странник – по научному, вяз мелколистный (в версиях мощного дерева и податливого кустарника), родиной которого является Китай.

На новом месте он прекрасно освоился, получив новое имя – карагач. И даже – андижанский карагач, по названию главного города Ферганской долины. И когда семиреченские лесоводы Баум и Фетисов озеленяли во второй половине XIX века, соответственно, Верный и Пишпек, они его выписывали из Ташкента под этим именем.

Т.е. карагач – не абориген наших мест (как, например, и дуб). Однако прижился настолько хорошо, что таковым его многие считают.

Вместе с теми же величественными дубами, семена которых Баум получал из Пензенского питомника (им, кстати, заведовал отец лесовода), карагачи-гиганты со временем стали столпами города-сада, как называли в советское время Алма-Ату. И каждое из этих монументальных деревьев по справедливости заслуживает статуса памятника природы и культуры, будучи внесенным в полагающийся реестр. В том числе и карагач из парка, который я знаю.

К чему рассказ? А просто только так и надо сажать деревья (и правила должны быть разработаны соответственно)! На века.