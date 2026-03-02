Автоматика может ошибаться при фиксации камерами нарушений ПДД: почему и в каких случаях

Автовладельцам порой приходят преинтересные "письма счастья". Водитель ТС пересек сплошную линию (одинарную) близ перекрестка. Камера зафиксировала нарушение. Но вдоль обочины припаркованы машины, и перестроиться для поворота направо иначе нельзя. Правомерен ли штраф, объясняет Zakon.kz.

Еще раз подчеркнем, пересечение т.н. одной сплошной линии (1.1 дорожной разметки) углядел не инспектор, а контрольно-измерительной прибор. Т.е. нарушение Правил дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме, и далее, согласно алгоритму, владельцу ТС направлено предписание о необходимости уплаты штрафа.

В соответствии со статьей 601 КоАП – "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".

Но проблема в том, что камера не может с точностью определить все обстоятельства ситуации, от которых и зависит ответ на вопрос, было ли на самом деле нарушение правил.

Напомним, линию 1.1 запрещено пересекать за единственным исключением – "при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению" (согласно приложению 2 к ПДД). Но именно это исключение в данном случае и имеет место быть. Изучаем последовательно несколько абзацев из ПДД.

"Препятствие для движения – неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями настоящих Правил" Пп. 39) пункта 2 Правил дорожного движения

Выделим – в соответствии. При этом напомним, что остановка в числе прочего запрещается "в местах, где расстояние между остановившимся транспортным средством и сплошной линией разметки… меньше трех метров, если это создает помехи движению транспортных средств" (пп. 4) пункта 87 ПДД).

А значит, припаркованная ближе положенного расстояния (т.е. не в соответствии с правилами) машина должна считаться препятствием. И при ее объезде разрешено – в виде исключения – пересечь одну сплошную.

Разрешенное для остановки расстояние – более 300 сантиметров от точки, где начинается линия 1.1 при приближении к перекрестку. Но как камера может точно определить расстояние, если она не предназначена для этого?! Тем более что фиксирует-то она другой автомобиль: тот, который пересекает линию, а не тот, что находится рядом и который на фото толком (а то и вовсе) не виден.

В результате тех данных, которые запечатлены прибором, недостаточно, чтобы выявить исключение. А значит, автоматически определяется нарушение и выписывается штраф.

Почему же это происходит не всегда? Ведь соответствующее "письмо счастья" приходит в одном случае из пяти (проверено на собственном опыте). Дело в том, что трактовка каждого конкретного кейса зависит от контекста, и, если визуальной информации достаточно, чтобы прибегнуть к исключению, так и делают. Если нет – по общему правилу штрафуют за пересечение одной сплошной.

Как добиться отмены штрафа

Теперь о том, как быть человеку, которому пришло такое предписание. Жаловаться. Например, обратиться через предназначенный для этого ресурс – qamqor.gov.kz (подробно можно узнать из статьи, опубликованной в Zakon.kz).

При этом вероятность успеха отменить штраф довольна высока. В отличие от алгоритмического составления предписания жалоба рассматривается в классическом процессуальном порядке, когда решение принимает человек (должностное лицо или орган).

И эти рассматривающие жалобу лица должны учитывать такой основополагающий правовой принцип, как презумпция невиновности (статья 10 КоАП):

"Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях".

Очевидно, что у контрольно-измерительных приборов, работающих в автоматическом режиме, никаких сомнений быть по определению не может. Отсюда и сложившаяся практика по данным кейсам: автомат определяет нарушение, уполномоченный человек при поступлении жалобы его отменяет (согласно статье 826-5 КоАП, "при недоказанности обстоятельств, на основании которых было… оформлено предписание"). По преимуществу, конечно: всякое бывает…

И надо учитывать один момент, который еще больше повышает шансы при обжаловании. По правилам, "участники дорожного движения обязаны сообщить о препятствии в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения или владельцам дорог" (пп. 6) пункта 5 ПДД).

В этом случае водитель выполнит все, что от него требуется правилами. И наоборот, исчезнут последние возможные поводы к взысканию.

В завершение добавим, что все вышесказанное применимо также к аналогичным случаям, когда водитель вынужден нарушать требования разметки из-за перегородившего полосу поломавшегося ТС. Поскольку это не затор, и не по правилам остановившаяся машина (ведь остановка – "преднамеренное прекращение движения", пп. 7) пункта 2 ПДД), его также следует считать препятствием.

А вот если "одну сплошную" попробовать пересечь, чтобы выехать из затора, то это могут квалифицировать как нарушение ПДД либо в соответствии с вышеупомянутой статьей 601 КоАП, либо, что хуже (поскольку строже карается), – с частью 3 статьи 596 КоАП: выезд на "встречку". (В тех случаях, когда линия 1.1 разделяет полосы для встречного движения, но это уже отдельная история, и, кстати, данной теме Zakon.kz ранее посвятил статью.)

Правомерное решение, если попал в такую ситуацию, – дождаться сотрудников полиции.