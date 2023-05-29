Останки погибшего при обороне Москвы казахстанца нашли спустя 81 год

Руководитель РОО "Ассоциация военно-патриотического и поискового движения" Аманжол Уразбаев сообщил, что останки Силана Маметова нашли в 300 метрах от деревни Апальщино, сообщает Zakon.kz.

Останки Силана Маметова нашли 1 мая поисковики отряда "Эхо Войны".

"По найденному при нем "смертному медальону" был идентифицирован как Маметов Силан, 1912 года рождения, призванный Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области". Аманжол Уразбаев

По данным обобщенного электронного банка данных "Мемориал", красноармеец 785 стрелкового полка 144 стрелковой дивизии Силан Маметов числился погибшим при обороне Москвы 7 ноября 1941 у деревни Апальщино и захороненным в Братской могиле в деревне Ново-Горбово Рузского района Московской области.

Однако его останки нашли в одиночной могиле в 300 метрах от деревни Апальщино, на месте гибели. Адрес семьи, указанный в медальоне: Каз.ССР Кзыл-Ординская область Казалинский район ул.Товарищевская 17, Маметова Комолета.

Фото: Facebook/Аманжол Уразбаев





Фото: Facebook/Аманжол Уразбаев

Аманжол Уразбаев обратился к возможным родным казахского солдата для возврата его останков и захоронении в Казахстане со всеми воинскими почестями.

