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Останки погибшего при обороне Москвы казахстанца нашли спустя 81 год

Под Москвой нашли останки казахского солдата Фото: Facebook/Аманжол Уразбаев
Руководитель РОО "Ассоциация военно-патриотического и поискового движения" Аманжол Уразбаев сообщил, что останки Силана Маметова нашли в 300 метрах от деревни Апальщино, сообщает Zakon.kz.

Останки Силана Маметова нашли 1 мая поисковики отряда "Эхо Войны". 

"По найденному при нем "смертному медальону" был идентифицирован как Маметов Силан, 1912 года рождения, призванный Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области".Аманжол Уразбаев

По данным обобщенного электронного банка данных "Мемориал", красноармеец 785 стрелкового полка 144 стрелковой дивизии Силан Маметов числился погибшим при обороне Москвы 7 ноября 1941 у деревни Апальщино и захороненным в Братской могиле в деревне Ново-Горбово Рузского района Московской области.

Однако его останки нашли в одиночной могиле в 300 метрах от деревни Апальщино, на месте гибели. Адрес семьи, указанный в медальоне: Каз.ССР Кзыл-Ординская область Казалинский район ул.Товарищевская 17, Маметова Комолета.

Личные вещи солдата

Фото: Facebook/Аманжол Уразбаев


Фото: Facebook/Аманжол Уразбаев

Аманжол Уразбаев обратился к возможным родным казахского солдата для возврата его останков и захоронении в Казахстане со всеми воинскими почестями.

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