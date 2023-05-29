В гимназии Актау реализуют проект по поддержке и развитию особенных детей

Проект "Каждый ребенок – звезда" стартовал в начале учебного года. Теперь в школе-гимназии №19 подводят его итоги. Таких результатов не ожидали ни учителя, ни родители особенных детей, ни сами школьники, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в школе-гимназии среди 3500 детей учатся 22 школьника с особыми образовательными потребностями. Диагнозы у всех разные, но в основном это РАС и ДЦП.

"Обычно такие дети остаются как бы за бортом. Главное, что посещают уроки, к ним приставлен специальный педагог. И на этом все. От них не требуют того, что обычно требуют от обычных школьников. Просто считается, что посещая школу, такие дети социализируются. Но этот процесс гораздо сложнее и глубже. Таким особым детям требует особый подход. И не все готовы этим заниматься", – отмечает детский психолог Наталья Дудина.

Такой особый подход нашли в актауской школе-гимназии №19. Здесь решили внедрить новые методы в работе с особенными детьми. В начале учебного года разработали проект, который должен был помочь таким школьникам в социализации, сформировать новые навыки, вовлечь их в школьную жизнь, реализовать творческий потенциал. Апробацию проект проходил в течение всего учебного года.

"Самая главная задача – не отделять таких детей от коллектива, не создавать им свой мирок, а помочь раскрыться, подготовить к взаимодействию с обществом, дать им новые навыки, раскрыть их таланты", – говорит директор школы Мадина Абдиева.

Учителя и родители решили вместе раскрывать таланты каждого особенного ребенка. При этом многие мамы и папы даже не знали, насколько могут быть талантливы их дети. К концу года особенные школьники научились танцевать, петь, рисовать, лепить и даже стали победителями различных конкурсов. Для большинства родителей это стало настоящим открытием. При этом особенных детей никак не отделяют от обычных школьников – все вместе участвуют в праздниках, конкурсах, различных акциях – благотворительных или волонтерских. Например, в рамках акции "Жасыл Аймак мекені" ребята сажают цветы и деревья, учатся таким образом познавать мир и изучать природу. К слову, познавать окружающий мир школьники учатся и через искусство. Родители ученика 9 класса Сапара Кузенова даже не подозревали о том, что у парня огромный талант. Он открыл для себя удивительный мир живописи – рисует теперь каждую свободную минуту. Под руководством учителя подросток изучает различные техники.

"Я уже умею рисовать карандашом, углем, акриловыми красками, гуашью. Однако моего мастерства пока не хватает для того, чтобы передать то богатство красок, которое нас окружает. Интересуюсь не только живописью – мне нравится лепить. Планирую поступить в колледж и изучать скульптуру, а потом помогать и другим детям, учить их рисовать", – говорит Сапар.

В школе обращают внимание не только на развитие творческих способностей, но и на физические навыки. Школьники участвуют в национальных спортивных играх, особенные дети занимаются также по программе ритмических игр с адаптивной физкультурой. Здесь используют методы нейрокоррекции через движение – это позволяет улучшить работу мозга, повысить концентрацию внимания, облегчает процессы обучения чтению и письму.

"Мы не делим детей на особенных и обычных. Они все делают вместе. Например, в школе мы приобщаем к трудовым навыкам. У нейротипичных детей обычно большой выбор будущих профессий. У особенных детей же он ограничен. Мы хотим расширить этот список, дать им новые навыки, открыть их скрытые способности. Кроме того, в следующем году планируем запустить в школе проект по профориентации", – отмечает директор школы.

В школе работает кабинет психолого-педагогической поддержки учащихся, здесь можно получить помощь психолога, логопеда, дефектолога. К слову, работают в школе и с родителями. Самая главная задача – это принятие особенного ребенка и налаживание связей внутри семьи. Социальный проект уже доказал свою эффективность. За прошедший учебный год ученики заняли призовые места на республиканских конкурсах. К примеру, Серик Али и Омирзак Медина получили дипломы в номинации "Золотые руки" на республиканском конкурсе "Творчество без границ", а Лесбай Исмат на конкурсе стихов собственного сочинения наградили призовым сертификатом. На конкурсе сценических постановок "В стране сказок" первоклассник Мирамхан Нартай занял первое место за фееричную роль репки. А на чемпионате "Babyskills" Батербай Гульсезим завоевала звание "Лучший специалист" в компетенции 3D-дизайнера.

Проект "Каждый ребенок – звезда" планируют продолжить и летом, но уже на базе пришкольного лагеря и не только для учеников гимназии.

Сейчас в Мангистау из 314 214 детей от 0 до 18 лет насчитывается 8210 детей с особыми образовательными потребностями. Детей этой категории обслуживают 19 организаций специального образования. Это детские сады и школы, реабилитационные центры. В прошлом году в области открыли два таких учреждения – филиал Актауского кабинета психолого-педагогической коррекции и специальный детский сад № 6.

"В организациях образования создаются условия для психолого-педагогического сопровождения и адаптации к обществу таких детей. В этом году в школах и детских садах обучаются 1657 детей с особыми образовательными потребностями. Выбор образовательной организации зависит от воли родителей, обязательно учитывается их мнение", – отмечает Шынар Байдуллаева, руководитель отдела специального, инклюзивного образования и защиты прав детей управления образования Мангистауской области.

Специалисты предлагают изменение учебного плана и учебных программ, способы оценки результатов обучения, выбор формы обучения, специальную психолого-педагогическую поддержка, помощь педагога-ассистента. В штатное расписание всех школ области включены должностные единицы педагога-ассистента, специалистов, деятельность которых обеспечивается по итогам психолого-медико-педагогической консультации",

Для оказания комплексной психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями и для их социальной адаптации, в Мангистау открылись 77 инклюзивных кабинетов. В ближайшие два года кабинеты психолого-педагогической коррекции и ПМПК откроются в нескольких сельских населенных пунктах региона.