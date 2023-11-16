Родители одной из школ Алматы пожаловались на отравление детей после ремонта

Родители школьников гимназии №132 Алматы заявили о нарушениях. Одно из них касалось ремонта во время учебных занятий, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала общественница Белла Филимонова на странице в Instagram.

"Родители мне сообщили, что дети себя плохо чувствовали и они вызвали СЭС, для того чтоб сделать замеры и выяснить, можно ли находиться на данный момент, во время ремонта, в школе. По результатам, предельно допустимая концентрация (ПДК) в школе превышена, это говорит о том, что для здоровья детей нахождение в школе небезопасно", – сказано в сообщении.

Кроме того, продолжает Филимонова, сейчас со стороны школы (и их группы поддержки) пытаются оказать давление на родителей, а также выясняют, кто подал жалобу и вызвал СЭС.

В Управлении образования города отреагировали на заявления.

"На обращение родителей об отравлении детей запахом краски в гимназии № 132 сообщаем, что покраска стен была произведена в каникулярный период в фойе школы. В настоящее время проветрены все кабинеты и коридоры в блоке начальных классов". Пресс-служба Управления образования Алматы

Кроме того, за несвоевременно принятые меры завхозу школы Канагатовой Б.О. вынесено дисциплинарное взыскание.

За дополнительным комментарием корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства просвещения.

Материал по теме В Казахстане изменят правила безопасности в школах

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ.

В частности, в правила внесут дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. А во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.