Родители одной из школ Алматы пожаловались на отравление детей после ремонта
Об этом написала общественница Белла Филимонова на странице в Instagram.
"Родители мне сообщили, что дети себя плохо чувствовали и они вызвали СЭС, для того чтоб сделать замеры и выяснить, можно ли находиться на данный момент, во время ремонта, в школе. По результатам, предельно допустимая концентрация (ПДК) в школе превышена, это говорит о том, что для здоровья детей нахождение в школе небезопасно", – сказано в сообщении.
Кроме того, продолжает Филимонова, сейчас со стороны школы (и их группы поддержки) пытаются оказать давление на родителей, а также выясняют, кто подал жалобу и вызвал СЭС.
В Управлении образования города отреагировали на заявления.
"На обращение родителей об отравлении детей запахом краски в гимназии № 132 сообщаем, что покраска стен была произведена в каникулярный период в фойе школы. В настоящее время проветрены все кабинеты и коридоры в блоке начальных классов".Пресс-служба Управления образования Алматы
Кроме того, за несвоевременно принятые меры завхозу школы Канагатовой Б.О. вынесено дисциплинарное взыскание.
За дополнительным комментарием корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства просвещения.
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Ранее сообщалось, что Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ.
В частности, в правила внесут дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. А во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.