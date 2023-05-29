Лошадь лягнула по голове вратаря "ПСЖ" Рико
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
По информации Cope, во время катания лошадь сбросила Рико и лягнула его по голове, после чего он был доставлен в больницу. У испанского вратаря диагностировали кровоизлияние в мозг.
💥 Informa Víctor Fernández— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2023
🚨 La situación de Sergio Rico es muy delicada, está muy grave
👉🏼 Mientras montaba a caballo, el animal se ha puesto nervioso y ha tirado a Sergio
🏥 Sufre una hemorrágia cerebral porque el caballo le ha dado una coz en la cabeza
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/adBlvWF4z4
В данный момент футболист находится в отделении интенсивной терапии. По словам близких, Серхио Рико отправился на отдых в Эль Росио, после того, как "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции. Там и произошел этот несчастный случай.
Серхио Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года.