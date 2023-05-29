Лошадь лягнула по голове вратаря "ПСЖ" Рико

29-летний испанский голкипер "ПСЖ" Серхио Рико получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лошади у себя на Родине. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, сообщает Zakon.kz.

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По информации Cope, во время катания лошадь сбросила Рико и лягнула его по голове, после чего он был доставлен в больницу. У испанского вратаря диагностировали кровоизлияние в мозг.



💥 Informa Víctor Fernández



🚨 La situación de Sergio Rico es muy delicada, está muy grave



👉🏼 Mientras montaba a caballo, el animal se ha puesto nervioso y ha tirado a Sergio



🏥 Sufre una hemorrágia cerebral porque el caballo le ha dado una coz en la cabeza



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/adBlvWF4z4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2023

В данный момент футболист находится в отделении интенсивной терапии. По словам близких, Серхио Рико отправился на отдых в Эль Росио, после того, как "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции. Там и произошел этот несчастный случай.

Серхио Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года.