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Лошадь лягнула по голове вратаря "ПСЖ" Рико

Футбол Травма головы Фото: Instagram/sergioricogonzalez1
29-летний испанский голкипер "ПСЖ" Серхио Рико получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лошади у себя на Родине. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, сообщает Zakon.kz.

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По информации Cope, во время катания лошадь сбросила Рико и лягнула его по голове, после чего он был доставлен в больницу. У испанского вратаря диагностировали кровоизлияние в мозг.

В данный момент футболист находится в отделении интенсивной терапии. По словам близких, Серхио Рико отправился на отдых в Эль Росио, после того, как "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции. Там и произошел этот несчастный случай.

Серхио Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года. 

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