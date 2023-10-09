Перелом основания черепа получил житель Акмолинской области на работе

30-летний мужчина, работавший со спецтехникой, получил серьезные травмы на рабочем месте, в том числе медики диагностировали у него закрытую черепную травму и перелом основания черепа, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 8 октября, пострадавший мужчина сам обратился за медицинской помощью в больницу. О серьезных травмах пациента полицейским сообщили врачи, передает 716kz.

"В отдел полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение врача Центральной районной больницы о том, что в приемный покой обратился 30-летний мужчина с диагнозом "ЗЧМТ, УГМ, закрытый перелом основания черепа, травматический шок", – пишет издание.

Полицейские начали расследование и установили, что пострадавший получил травму во время работы с погрузо-доставочной машиной. Уголовное дело расследуют по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Ранее стало известно, что в Акмолинской детской областной больнице после 10-дневной комы скончался 17-летний юноша. Как утверждает мама ребенка, виной тому врачебная ошибка и халатность медиков скорой помощи.