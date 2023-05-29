Токаев утвердил новую структуру Генеральной прокуратуры
В новой редакции структура Генпрокуратуры выглядит так:
- Руководство
- Аппарат
- Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования
- Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением
- Служба по защите общественных интересов
- Служба досудебного расследования
- Служба международно-правового сотрудничества
- Департамент кадровой работы
- Департамент собственной безопасности
- Департамент стратегического развития
- Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий
- Департамент координации нормотворческой деятельности
- Департамент по работе с обращениями и делопроизводству
- Департамент финансов
- Управление по защите государственных секретов
- Управление внутреннего аудита
- Управление информационной безопасности.
Из состава ведомства исключена Служба специальных прокуроров.
Также в новой редакции изложеное положение о Генеральной прокуратуре и Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.
Так, говорится, что государственное учреждение "Генеральная прокуратура Республики Казахстан" – непосредственно подотчетный президенту РК правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.
Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.
Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура, подчиненные ей ведомство, организация образования, органы военной прокуратуры и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.
Задачи прокуратуры:
- защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;
- выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
- координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;
- иные задачи, определяемые законами РК и актами президента республики.
Полный текст положения можно посмотреть здесь.
Указ вводится в действие со дня его подписания.