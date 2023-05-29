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Законодательство РК

Токаев утвердил новую структуру Генеральной прокуратуры

Токаев утвердил новую структуру Генпрокуратуры Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2023 года подписал указ, которым внес изменения в структуру и положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции структура Генпрокуратуры выглядит так:

  • Руководство
  • Аппарат
  • Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования
  • Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением
  • Служба по защите общественных интересов
  • Служба досудебного расследования
  • Служба международно-правового сотрудничества
  • Департамент кадровой работы
  • Департамент собственной безопасности
  • Департамент стратегического развития
  • Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий
  • Департамент координации нормотворческой деятельности
  • Департамент по работе с обращениями и делопроизводству
  • Департамент финансов
  • Управление по защите государственных секретов
  • Управление внутреннего аудита
  • Управление информационной безопасности.

Из состава ведомства исключена Служба специальных прокуроров.

Также в новой редакции изложеное положение о Генеральной прокуратуре и Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

Так, говорится, что государственное учреждение "Генеральная прокуратура Республики Казахстан" – непосредственно подотчетный президенту РК правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура, подчиненные ей ведомство, организация образования, органы военной прокуратуры и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

Задачи прокуратуры:

  • защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;
  • выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
  • координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;
  • иные задачи, определяемые законами РК и актами президента республики.   

Полный текст положения можно посмотреть здесь.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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