Токаев утвердил новую структуру Генеральной прокуратуры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2023 года подписал указ, которым внес изменения в структуру и положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции структура Генпрокуратуры выглядит так:

Руководство

Аппарат

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования

Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением

Служба по защите общественных интересов

Служба досудебного расследования

Служба международно-правового сотрудничества

Департамент кадровой работы

Департамент собственной безопасности

Департамент стратегического развития

Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

Департамент координации нормотворческой деятельности

Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

Департамент финансов

Управление по защите государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление информационной безопасности.

Из состава ведомства исключена Служба специальных прокуроров.

Также в новой редакции изложеное положение о Генеральной прокуратуре и Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

Так, говорится, что государственное учреждение "Генеральная прокуратура Республики Казахстан" – непосредственно подотчетный президенту РК правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура, подчиненные ей ведомство, организация образования, органы военной прокуратуры и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

Задачи прокуратуры:

защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;

выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

иные задачи, определяемые законами РК и актами президента республики.

Полный текст положения можно посмотреть здесь.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

