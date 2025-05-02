Генерального прокурора РК наделили новыми полномочиями
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2025 года, которым внес изменения в Положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, в положение добавлена новая функция Генпрокуратуры:
- согласование типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов, утверждаемых уполномоченным органом по делам государственной службы.
Полномочия Генерального прокурора дополнены следующим:
- определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации сотрудников системы органов прокуратуры;
- определяет должности, подлежащие замещению лицами рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего состава, и соответствующие этим должностям специальные звания или классные чины.
Генпрокурор также утверждает:
- порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу;
- совместно с руководителями правоохранительных органов – порядок и методы проведения психолого-социологического исследования.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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