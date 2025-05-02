Генерального прокурора РК наделили новыми полномочиями

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2025 года, которым внес изменения в Положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение добавлена новая функция Генпрокуратуры: согласование типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов, утверждаемых уполномоченным органом по делам государственной службы. Полномочия Генерального прокурора дополнены следующим: определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации сотрудников системы органов прокуратуры;

определяет должности, подлежащие замещению лицами рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего состава, и соответствующие этим должностям специальные звания или классные чины. Генпрокурор также утверждает: порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу;

совместно с руководителями правоохранительных органов – порядок и методы проведения психолого-социологического исследования. Указ вводится в действие со дня его подписания.

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