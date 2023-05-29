Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"

Джокович, скатившийся в мировом рейтинге на третье место, не выходил на корт около двух недель. Этот матч для 36-летнего серба скорее должен стать разминочным. Все-таки разница в классе с 24-летним американцем из второй сотни очень велика.





Но говоря откровенно, для своего уровня Ноле проводит грунтовый сезон достаточно плохо. В том же Риме, где ему на "тысячнике" нужно было защищать титул и очки, он вылетел в четвертьфинале. Похоже, его все еще беспокоит травма локтя, поэтому главным фаворитом в Париже он сегодня не считается.





Ковачевич же в нынешнем сезоне не выиграл ни одного матча на грунте. Очевидно, что Джокович справится с ним даже не в оптимальной форме.